        Haberler Spor Tenis Roma Açık'ta 2 numaralı seribaşı Zverev'den erken veda

        Roma Açık'ta 2 numaralı seribaşı Zverev'den erken veda

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 19:24 Güncelleme:
        Roma Açık'ta Zverev'den erken veda!

        2 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev, 18 numaralı seribaşı Luciano Darderi'ye 6-1, 7-6(10) ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenilerek 2 kez şampiyon olduğu Roma Açık Tenis Turnuvası’ndan elendi.

        Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvaya tek erkekler kategorisinde 4. tur müsabakalarıyla devam edildi.

        Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Zverev, ev sahibi ülkeden 18 numaralı seribaşı Darderi ile çekişmeli geçen ve 2 saat 24 dakika süren mücadeleyi, 6-1, 7-6 (10) ve 6-0'lık üç set sonucunda 2-1 kaybederek daha önce 2017 ve 2024'te mutlu sona ulaştığı Roma Açık'a bu yıl erken veda etti. Zverev'i eleyen Darderi, maç içinde 4 kez rakibinin maç puanını çevirmeyi başardı.

        Bu arada, tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ise vatandaşı Andrea Pellegrino'yu 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Sinner, bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini 31 maça çıkardı ve Sırp raket Novak Djokovic'in 2011'deki rekorunu egale etti.

        Tek erkeklerde günün diğer önemli maçında, 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, İtalyan 8 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        İstanbul'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir sürücü önünü kestiği aracın camına ve kaputuna yumruk attı. Saldırgan sürücü 'Karakola gel' diyerek diğer sürücüye bağırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Mehmet K. (45) polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi oldu. (DHA)

