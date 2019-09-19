UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalyan devi Roma ile karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Zorlu maçı Estrada Fernandez yönetecek. Roma'da eski Başakşehirli Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER ŞÖYLE
Roma
Lopez
Florenzi
Mancini
Facio
Kolarov
Cristante
Vereout
Kluivert
Pellegrini
Mkhitaryan
Dzeko
Başakşehir
Mert
Caiçara
Ponck
Epureanu
Clichy
Mahmut
Mehmet Topal
Visca
Aleksic
Robinho
Crivelli
YORUMLAR