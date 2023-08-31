Roma Rakamları Nelerdir? 1'den 100'e Kadar Sırasıyla Romen Sayıları, Yazılışı ve Çevirisi

Roma Rakamları Nelerdir? 1'den 100'e Kadar Sırasıyla Romen Sayıları, Yazılışı ve Çevirisi

Roma rakamları nelerdir? 1'den 100'e kadar sırasıyla romen sayıları, yazılışı ve çevirisi Günümüzde kullandığımız sayı sisteminden farklı olarak birtakım işaret ve semboller kullanılarak yazılan roma rakamları ya da bir diğer ifadeyle romen rakamları; Antik Roma döneminde ortaya çıkmış olan bir sistemdir. Günümüzde de özellikle tarih kitaplarında gerek kralların isimlerinde gerekse de yüzyılların yazımında sıklıkla başvurulan roma rakamları, toplam 7 sembolün farklı kombinasyonları kullanılarak yazıya dökülmektedir. Soldan sağa doğru yazılan roma rakamları nelerdir? Romen rakamları tarihi ve yazılışı nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Tarh boyunca yaygın olarak kullanılan ve Antik Mısır’da kullanılan sayı sisteminden esinlenilerek oluşturulduğu düşünülen romen sayıları, matematik alanında halen daha kullanılmaktadır. Peki, 1’den 100’e kadar roma sayıları nasıl yazılır? Roma rakamları nerede kullanılır? İşte, tüm detaylar…

Roma Rakamları Tarihi

Tarihte ilk kez Roma Krallığı döneminde kullanılan ve ismini de buradan alan Romen sayıları; MÖ. 8. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. İlk etapta parmaklar kullanılarak ifade edilen roma sayıları, daha karmaşık sayı ve ifadelerin ortaya çıkması neticesinde semboller ve işaretlerden meydana gelen Roma rakamları ile yazılmaya başlanmıştır.

Roma İmparatorluğu’nun yükseliş döneminde de kullanılmaya devam edilen roma rakamları, MÖ. 3. yüzyıla kadar birtakım değişimler geçirmiş; bu yüzyılda ise son halini alarak kullanılmaya devam edilmiştir. Roma’nın krallık ve imparatorlu döneminde sayı sistemi olarak kullanılan roma rakamları yalnızca bu imparatorluğun bünyesinde değil; Avrupa ve çevre bölgelerde de kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan sayı sisteminin ortaya çıktığı Orta Çağ’a kadar ağırlıklı olarak kullanılan Roma rakamları, bu çağın sonuna kadar aktif olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Roma Rakamları Yazılışı

I, V, X, L, C, D, M olmak üzere 7 harf kullanılarak okunan roma rakamları, aşağıda vermiş olduğumuz kurallara bağlı olarak yazıya dökülmektedir.

Roma rakamları soldan sağa doğru yazılır ve okunur.

I, X, C ve M rakamları, birleşik bir sayı yazılırken 3 defadan fazla yan yana yazılamaz. V, L ve D rakamları ise asla tekrarlanmazlar.

Roma rakamları arasında 0 sayısı bulunmamaktadır.

V ya da X gibi büyük rakamların sol tarafında gelen sayılar, bu büyük olan sayıdan çıkarılarak okunur.

V ya da X gibi büyük sayıların sağ tarafında gelen sayılar, bu büyük sayıya eklenerek okunur.

1’den 100’e kadar Roma Sayıları

Roma rakamlarını oluşturan I, V, X, L, C, D, M harflerinin her biri farklı bir sayıyı ifade eder:

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

Bu 7 rakamın birbirleriyle kombinasyonları sonucu oluşturulan ve 1’den başlayarak 100’e kadar giden Roma rakamları ise şu şekildedir:

1 = I

2 = II

3 = III

4 = IV

5 = V

6 = VI

7 = VII

8 = VIII

9 = IX

10 = X

11 = XI

12 = XII

13 = XIII

14 = XIV

15 = XV

16 = XVI

17 = XVII

18 = XVIII

19 = XIX

20 = XX

21 = XXI

22 = XXII

23 = XXIII

24 = XXIV

25 = XXV

26 = XXVI

27 = XXVII

28 = XXVIII

29 = XXIX

30 = XXX

31 = XXXI

32 = XXXII

33 = XXXIII

34 = XXXIV

35 = XXXV

36 = XXXVI

37 = XXXVII

38 = XXXVIII

39 = XXXIX

40 = XL

41 = XLI

42 = XLII

43 = XLIII

44 = XLIV

45 = XLV

46 = XLVI

47 = XLVII

48 = XLVIII

49 = XLIX

50 = L

51 = LI

52 = LII

53 = LIII

54 = LIV

55 = LV

56 = LVI

57 = LVII

58 = LVIII

59 = LIX

60 = LX

61 = LXI

62 = LXII

63 = LXIII

64 = LXIV

65 = LXV

66 = LXVI

67 = LXVII

68 = LXVIII

69 = LXIX

70 = LXX

71 = LXXI

72 = LXXII

73 = LXXIII

74 = LXXIV

75 = LXXV

76 = LXXVI

77 = LXXVII

78 = LXXVIII

79 = LXXIX

80 = LXXX

81 = LXXXI

82 = LXXXII

83 = LXXXIII

84 = LXXXIV

85 = LXXXV

86 = LXXXVI

87 = LXXXVII

88 = LXXXVIII

89 = LXXXIX

90 = XC

91 = XCI

92 = XCII

93 = XCIII

94 = XCIV

95 = XCV

96 = XCVI

97 = XCVII

98 = XCVIII

99 = XCIX

100 = C

Roma Rakamları Nerede Kullanılır?

Orta Çağ’da günümüzde kullanılan sayı sisteminin ortaya çıkmasıyla kullanımı günden güne azalan Roma rakamları; günümüzde aynı isme sahip olan kralların belirtilmesinde, yüzyılların yazılmasında, saatlerde ve bazı sokak ile cadde isimlerini yazılmasında kullanılmaktadır.

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