Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diğer Romanya'ya isabet eden İHA Rusya'ya mı ait? | Dış Haberler

        Romanya'ya isabet eden İHA Rusya'ya mı ait?

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Romanya'da bir apartmana isabet eden insansız hava aracının (İHA) Rus ordusuna ait olduğuna yönelik açıklamaları eleştirerek, "Bir inceleme yapılmadan bu ya da şu İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunu kimse söyleyemez" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 20:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Romanya'ya isabet eden İHA Rusya'ya mı ait?

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) toplantısına katılmak üzere bulunduğu Kazakistan’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Romanya Savunma Bakanlığı’nın Rus ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Romanya’daki bir apartmana isabet ettiğine ilişkin açıklamasına yönelik bir soru alan Putin, söz konusu İHA’nın Rusya’ya ait olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Putin, aracın Ukrayna’ya ait olabileceğini öne sürdü.

        “HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞUNU KİMSE SÖYLEYEMEZ”

        Gün boyu temaslar gerçekleştirmesi nedeniyle olaydan geç haberdar olduğunu söyleyen Putin, "Bunun Rusya’ya ait bir İHA olduğunu kim söylüyor? Bir inceleme yapılmadan önce bu ya da şu İHA’nın hangi ülkeye ait olduğunu kimse söyleyemez" dedi.

        REKLAM

        Putin, daha önce Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Finlandiya, Polonya ve Baltık ülkelerinde de görüldüğünü söyledi. Rus lider, "İlk tepki, tıpkı Romanya’da olduğu gibi aynıydı: ‘Ruslar geliyor’ denilmişti. Ancak kısa bir süre sonra bunun Rus İHA’larıyla hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştı" ifadelerini kullandı.

        Putin ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in "Rusya’nın yeni bir sınırı aştığını" öne sürdüğü açıklamasına da tepki göstererek, Leyen’in İHA enkazını bizzat incelemediğini söyledi.

        Putin Romanyalı yetkililere olayla ilgili bilgileri ve muhtemel İHA parçalarını Moskova ile paylaşma çağrısında bulunarak, bu doğrultuda Rusya’nın da kendi soruşturmasını yürütebileceğini söyledi.

        NE OLMUŞTU?

        Romanya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Rusya’ya ait bir İHA’nın Galati şehrindeki bir apartmana isabet ettiğini, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ise Rusya'nın Köstence Başkonsolosu Andrey Kosilin'in istenmeyen kişi ilan edildiğini, başkonsolosluğunun da kapatılması kararının alındığını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheliye toplam 540 bin TL ceza

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, trafikte araçtan inerek tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 540 bin TL ceza verildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        2 çocuktan acı haber!
        2 çocuktan acı haber!
        33 yıldır bitmeyen acı
        33 yıldır bitmeyen acı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi