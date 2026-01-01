Habertürk
        Romulo'dan Fenerbahçe formalı paylaşım! - Fenerbahçe Haberleri

        Romulo'dan Fenerbahçe formalı paylaşım!

        Göztepe'den yaz transfer döneminde Leipzig'e giden Romulo, Fenerbahçe formasıyla dikkat çeken bir paylaşıma imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 17:05 Güncelleme: 01.01.2026 - 17:05
        Romulo'dan Fenerbahçe formalı paylaşım!
        Göztepe forması altında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve yaz transfer sezonunda İzmir ekibine 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Bundesliga takımlarından Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso, 2025'e veda ettiği sosyal medya paylaşımında çok konuşulacak bir harekete imza attı.

        FENERBAHÇE FORMALI PAYLAŞIM

        23 yaşındaki Brezilyalı golcü, 2025'e veda ettiği sosyal medya gönderisinde sırtında Edin Dzeko yazan Fenerbahçe formasını giydiği fotoğrafını da paylaştı.

        Golcü futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

        Bu sezon Leipzig için 12 maçta sahaya çıkan Romulo, bu karşılaşmalarda 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.

        İstanbul'dan dünyaya Gazze mesajı

        İstanbul'dan dünyaya Gazze mesajı

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingi için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejlerle Galata Köprüsü'ne doğru yürüdü. Galata Köprüsü'nde buluşan vatandaşlar zaman zaman tekbir getirip, "Yaşasın küresel intifada", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı      

