Futbol dünyasını sarsacak haber... İspanya'da Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo'nun Barcelona'ya transfer olabileceğini iddia etti.

Sezon başında eski takımı Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo'nun Katalan ekibinde forma giyen arkadaşı Gerard Pique aracılığıyla kendini Barcelona'ya önerdiği kaydedildi.

Manchester United'ta mutlu olmayan Ronaldo'nun forvet arayan Barcelona'nın hocası Xavi Hernandez ile görüşme yaptığı belirtildi. Hatta Portekizli yıldızın Messi ile iletişime geçerek Arjantinli oyuncunun evini kiralamak istediği haberde yer aldı.

Barcelona Başkanı Laporta'nın da transfere sıcak baktığı kaydedilirken konuyla ilgili çalışmalara başlandığı ifade edildi.

2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo, ManU'da 19 maçta 13 gol atmayı başardı.