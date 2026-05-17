        Ronaldo'lu Al Nassr, Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2'yi kazanamadı

        Ronaldo'lu Al Nassr, Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2'yi kazanamadı

        Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Japonya ekibi Gamba Osaka'ya 1-0 mağlup olarak kupayı kazanamadı. Gambo Osaka'ya 30. dakikada galibiyeti getiren golü milli futbolcu Deniz Hümmet attı.

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 00:50 Güncelleme:
        Deniz Hümmet Ronaldo'yu üzdü!

        Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile Japonya temsilcisi Gambo Osaka, kozlarını paylaştı.

        Al-Awwal Park'ta oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Gambo Osaka, organizasyonu şampiyonlukla tamamladı.

        Deniz Hümmet, bir dönem Çaykur Rizespor ve Ümit Milli Takımımız'ın da formasını terletmişti.

        Bu maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki kupa hasreti de devam etti.

