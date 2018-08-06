UEFA Hakem Komitesi Başkanlığı'na getirilen Roberto Rosetti, TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanlığı görevini bıraktı.

TFF'den yapılan açıklamada, Rosetti'nin, Pierluigi Collina'nın yerine UEFA Hakem Komitesi Başkanlığı'na getirilmesi nedeniyle 2 yıldan bu yana sürdürdüğü MHK Danışmanlığı görevinden ayrıldığı ifade edildi.

Aynı zamanda FIFA Video Yardımcı Hakem (VAR) Direktörü de olan Rosetti'nin, dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, kurul üyeleri ve Süper Lig hakemlerine, Dünya Kupası final müsabakalarındaki VAR uygulamalarına yönelik sunum ile veda ettiği kaydedildi.

TFF'nin internet sitesinde açıklamalarına yer verilen eski İtalyan hakem, TFF ve MHK ile mükemmel bir iş birliği içinde çalıştığını, görevinden iyi ilişkiler içinde ayrıldığını belirtti.

Türk hakemleri takip etmeye devam edeceğini aktaran Rosetti, Yusuf Namoğlu ile sürekli görüşerek gelişmelerle ilgili bilgi alacağını vurguladı. Riva'daki VAR Merkezi'ni de ziyaret eden Roberto Rosetti, buranın gördükleri arasında en iyisi olduğunu belirterek hakemlere başarılar diledi.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu da, 2 yıl birlikte çalışmış olmaktan memnuniyet duydukları Rosetti'nin bilgi ve deneyimlerinden en yüksek faydada yararlanıldığını kaydetti.

Roberto Rosetti'nin futbol oyun kurallarının uygulanması ve özellikle VAR sisteminin Türkiye'deki gelişimine çok önemli hizmetleri olduğunu vurgulayan Namoğlu, "Rosetti'yi her zaman kendimizden biri gibi gördük. Birlikte çalıştığımız insanın dünya ve Avrupa futbolunda böylesi önemli bir görevi üstlenmesi bizleri de gururlandırmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerimiz adına kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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