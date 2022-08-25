Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Belçika'nın Antwerp takımına konuk oluyor. Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek. ROYAL ANTWERP: 0 - BAŞAKŞEHİR: 0 (İlk yarı oynanıyor...) SAAT: 21.45

HAKEM: Manuel Schuettengruber

STAT: Bosuil

YAYIN: TRT 1 MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ANTWERP: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Miyoshi, Nainggolan, Yussuf, Ekkelenkamp, Frey BAŞAKŞEHİR: Volkan, Şener, Leo, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar, Mounir, Okaka TUR İÇİN NE GEREKİYOR? İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

EKSİKLER Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesinde yer almayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli bu mücadelede de forma giyemiyor. Antwerp'te ise kart cezalısı Pieter Gerkens bu karşılaşmada takımındaki yerini alamıyor. AVRUPA'DAKİ 42. MÜCADELE Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 41 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 48 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 66 gole engel olamadı.

BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE ALTINCI SINAV Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında altıncı kez boy gösteriyor. Turuncu-lacivertliler bu süreçte yenilgi almazken, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir bu maçlarda 9 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

DEPLASMANDA 21. MAÇ Turuncu-lacivertli ekip Avrupa kupalarında 21. deplasman müsabakasını oynuyor. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 20 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Deplasmandaki 20 maçta 23 gol atan Başakşehir, kalesinde 43 gol gördü. Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı. İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise bu sezon deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0, Breidablik'i de 3-1 mağlup etmeyi başardı.

EN GOLCÜ İSİM VISCA Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı. İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5 gol, Danijel Aleksic 4 gol atarken, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3'er, Deniz Türüç ile Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 12 golüne ise Stefano Okaka, Münir Chouiar, Youssouf Ndayishimiye, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPA'DAKİ İLKLERİ Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.