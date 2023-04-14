Royal Halı üçüncü kez satışa çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Royal Halı üçüncü kez satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), önceki ihalelerde satılamayan Royal Halı’nın muhammen bedelinin, değerleme şirketi KPMG tarafından hazırlanan rapora göre belirlendiğini duyurdu. Buna göre, Gaziantep faaliyetlerini sürdüren 'Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' 773 milyon TL+KDV muhammen bedelle satışa çıkarıldı

Royal Halı üçüncü kez satışa çıkıyor
HABERTURK.COM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2016 yılından bu yana kayyım olarak görev yaptığı Royal Halı’yı satışa çıkarıyor.

TMSF’nin internet sitesinde yayımlanan ilana göre ihale 24 Mayıs 2023’te yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini en geç 23 Mayıs 2023 tarihinde vermesi gerekecek.

İhalede kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Gaziantep 4'üncü Organize Sanayi Bölgesinde 470 personelle faaliyetlerini sürdüren 'Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' 773 milyon TL+KDV muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İhalenin muhammen bedeli, dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketlerinden KPMG tarafından hazırlanan rapora göre belirlendi.

Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Royal Halı’nın da bulunduğu Naksan Grubu şirketleri 2016 yılında kayyıma devredilmiş ve Gaziantep’teki Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu müsadere kararı, Yargıtay tarafından da onanmış ve Naksan Grubu şirketlerinin mülkiyeti Hazine’ye intikal etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar/TL, 19,37 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,37 seviyesinde
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 106,77, aylık yüzde 1,79 arttı
İŞ-YAŞAM Tarımda üretici enflasyonu yüzde 106,77 arttı
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı 17 Nisan'da açılacak
İŞ-YAŞAM İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı 17 ...
Japonyada 2022 mali yılında iflas eden firma sayısı arttı
İŞ-YAŞAM Japonya'da iflas eden firma sayısı arttı
EYT'lilerin ilk maaşları bugünden itibaren yatacak! 2023 EYT ilk maaş ne zaman ödenecek?
İŞ-YAŞAM EYT'liler ilk maaşlarını bugünden itibaren alacak
TÜRKBESD'de bayrak devri
İŞ-YAŞAM TÜRKBESD'de bayrak devri
ULAŞIMA BAYRAM ZAMMI: Otobüs ve uçak bilet fiyatlarında büyük artış! - Son dakika ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAM Şehirlerarası ulaşıma bayram zammı
Devlerin altın yılının devamı gelecek mi?
İŞ-YAŞAM Sanayinin devleri ne durumda?
Almanya’da nihai veriler, enflasyonun martta 7,4'e gerilediğini teyit etti
İŞ-YAŞAM Almanya’da enflasyon 7,4'e geriledi
Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden firmalara ceza kesildi
İŞ-YAŞAM ESK taklidine ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.