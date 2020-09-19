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Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 - Akhisarspor : 0

TFF 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Akhisarspor'u 1-0 yendi

Bandırmaspor Akhisarspor
AA

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 - Akhisarspor : 0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan Duran

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Berat Satılmış (Dk.67 Benhur Keser),Samet Takanalp (Dk.67 Selçuk Alibaz) Pote, Erkan Taşkıran, Landel, Onur Akbay, Hüseyin Bak, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle (Dk.88 Emir Haliloviç)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic (Dk.87 Mert Efe Çölbeyi),Rotman, Musa Nizam, Ali Kaan Güneren, İrfan Hadzic, Bertuğ Bayar (Dk.55 Çekdar Orhan),Kadir Keleş, Göksu Mutlu, Bjarnason (Dk.80 Gökmen Aydoğdu),Taha Yalçıner

Gol: Dk.18 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor )

Kırmızı Kart: Dk.76 Musa Nizam (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Hüseyin Bak, Dk. 50 Erkan Taşkıran (Bandırmaspor ) Dk. 25 Kadir Keleş, Dk. 51 Rotman, Dk 70 Taha Yalçıner (Akhisarspor)

Akhisarsporlu oyuncular müsabakanın başlangıç vuruşunu yaptıktan sonra yaklaşık 30 saniye hareket etmedi. Bu sırada ev sahibi ekip oyuncuları da kendi yarı sahalarında paslaştı.

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