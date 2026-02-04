RS Holding YK Üyesi Dr. Naim Çetintürk OtoSpor'a konuk oldu

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

Programın bu haftaki bölümünde RS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naim Çetintürk, otomotivdeki güncel gelişmeleri, satış sonrası sektöründeki beklentileri ve son durumu değerlendirdi.

Programın test köşesinde ise bu hafta Audi'nin kompakt sınıftaki yenilenen üyesi Q3 konuk oldu. Q3'ün üçüncü nesli tüm yönleri ile gerçek yol koşullarında test sürüşünde incelendi.

OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.