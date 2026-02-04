Habertürk
        RS Holding YK Üyesi Dr. Naim Çetintürk OtoSpor'a konuk oldu

        Otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, RS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naim Çetintürk konuk oldu. OtoSpor, her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 16:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:26
        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde RS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naim Çetintürk, otomotivdeki güncel gelişmeleri, satış sonrası sektöründeki beklentileri ve son durumu değerlendirdi.

        Programın test köşesinde ise bu hafta Audi'nin kompakt sınıftaki yenilenen üyesi Q3 konuk oldu. Q3'ün üçüncü nesli tüm yönleri ile gerçek yol koşullarında test sürüşünde incelendi.

        OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.

