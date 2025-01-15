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        Haberler Gündem Medya RTÜK'ten ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programına inceleme

        RTÜK'ten ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programına inceleme

        Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 21:31 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:42
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        RTÜK Star TV’de yayınlanan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programıyla ilgili inceleme başlattı. Sunucu Zahide Yetiş, programda, eşinin kendisini aldattığını iddia eden erkeğe, canlı yayında cinsel içerikli görüntüler izletilip "Buradaki kadın karınız mı?" diye sormuştu.

        "GEREKLİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAKTIR"

        Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        RTÜK, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum değildir. Ancak, denetimimiz altındaki bir yayın kuruluşu ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaparsa, gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Star TV’de yayınlanan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

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        #rtük
        #Zahide Yetiş
        #haberler
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