RTÜK’ten Tarsus’taki olayla ilgili yayın yasağı açıklaması
RTÜK, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı alındığını duyurdu. Kurum, yayıncı kuruluşlara mahkeme kararına hassasiyetle uyulması çağrısında bulundu
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 22:50
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayla ilgili kamuoyuna duyuru yayımladı. Açıklamada, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 18 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/2362 sayılı kararı doğrultusunda yayın yasağı getirildiği bildirildi.
RTÜK açıklamasında, 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.
