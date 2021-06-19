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Rubato ne demek? Rubato grubu üyeleri kim? İşte Rubato grubu şarkıları...

Müzik dünyasının tanınan ve sevilen gruplarından Rubato bu akşam Star TV'de yayınlanan İbo Show'a konuk olacak. Birbirinden değerli müzisyenlerle yaptığı çalışmalarıyla bilinen Rubato grubu sosyal medya kullanıcıları tarafından da sık sık paylaşılan gruplardan biri. Rubato ne demek? Rubato grubu üyeleri kim? İşte Rubato grubu şarkıları...

Rubato ne demek? Rubato grubu üyeleri kim? İşte Rubato grubu şarkıları...

Fenomen eğlence programı İbo Show'un 19 Haziran konuklarından biri de Rubato grubu oldu. Hüsnü Arkan, Sıla, Hakan Altun gibi isimlerle de çalışan Rubato grubuna dair merak edilenleri haberimizde derledik...

RUBATO NE DEMEK?

Rubato, bir müzik terimidir. Bir eserin içinde belli bölümleri, ritminden arındırarak içinden geldiği gibi icra etmek demek.

RUBATO GRUP ÜYELERİ KİMDİR?

Rubato grup üyeleri; Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün'dür.

Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu'ya çalmış. Yani aslında grubun mimarı ve bir araya gelme vesileleri Sezen Aksu.

RUBATO ALBÜMLERİ

Yağmurlar

İKİ

Rubato Bir / One

ÜÇ

Anason Kokan Şarkılar

Rubato ve Arkadaşları

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