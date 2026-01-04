Ruben Amorim: İstifa etmeyeceğim

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Leeds United'la 1-1 berabere kalan ve son 5 maçta sadece bir galibiyet alabilen Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, açıklamalarda bulundu.

Bu karşılaşmanın ardından Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, geleceğine dair konuştu. Portekizli teknik direktör, görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Ruben Amorim, "Buraya Manchester United'ın menajeri olmak için geldim. Adımın Conte, Tuchel, Mourinho olmadığını biliyorum ama ben Manchester United'ın menajeriyim! Bu durum 18 ay boyunca ya da yönetim kurulu bir değişiklik yapmaya kadar verene kadar böyle devam edecek. İstifa etmeyeceğim. Başka biri gelip benim yerime geçene kadar işimi yapmaya devam edeceğim." sözlerini sarf etti.