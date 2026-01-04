Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Ruben Amorim: İstifa etmeyeceğim - Futbol Haberleri

        Ruben Amorim: İstifa etmeyeceğim

        Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, Leeds United'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından istifa etmeyeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 19:25 Güncelleme: 04.01.2026 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ruben Amorim'den istifa açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Leeds United'la 1-1 berabere kalan ve son 5 maçta sadece bir galibiyet alabilen Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, açıklamalarda bulundu.

        Bu karşılaşmanın ardından Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, geleceğine dair konuştu. Portekizli teknik direktör, görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.

        "İSTİFA ETMEYECEĞİM"

        Ruben Amorim, "Buraya Manchester United'ın menajeri olmak için geldim. Adımın Conte, Tuchel, Mourinho olmadığını biliyorum ama ben Manchester United'ın menajeriyim! Bu durum 18 ay boyunca ya da yönetim kurulu bir değişiklik yapmaya kadar verene kadar böyle devam edecek. İstifa etmeyeceğim. Başka biri gelip benim yerime geçene kadar işimi yapmaya devam edeceğim." sözlerini sarf etti.

        SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

        Kasım 2024'ten bu yana Manchester United'da görev yapan Ruben Amorim'in, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

        Manchester United, 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de anne cinayetini otomobile bulaşan kan lekesi aydınlattı

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde bıçaklanarak öldürülen kadının, katil zanlısı oğlu, kıyafetinden otomobiline bulaşan kan lekesi sayesinde tespit edildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü