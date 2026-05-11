        Haberler Bilgi Magazin RUHİ ÇENET'İN SON DURUMU: Ruhi Çenet sağlık durumu nasıl, hantavirüs testi pozitif mi çıktı?

        Ruhi Çenet sağlık durumu nasıl? Ruhi Çenet’in hantavirüs testi pozitif mi çıktı?

        Hantavirüs vakalarının görüldüğü ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği gemide seyahat eden YouTuber Ruhi Çenet'in sağlık durumu gündemdeki yerini koruyor. Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye yolculuk yapan gemide belgesel çekimi için bulunduğunu açıklayan Çenet, seyahatin 24. gününde gemiden ayrıldığını duyurmuştu. Son dönemde sosyal medyada hantavirüs testi pozitif çıktığı iddiaları yayılmıştı. Ünlü YouTuber bu iddialara yanıt vererek sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Peki, Ruhi Çenet'in son durumu nasıl, hantavirüs testi pozitif mi çıktı? İşte Ruhi Çenet'in son açıklamaları ve gelişmeler…

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 15:23 Güncelleme:
        Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği gemide seyahat eden YouTuber Ruhi Çenet'in sağlık durumu araştırılmaya devam ediyor. Arjantin'den Cabo Verde'ye yolculuk yapan gemide belgesel çekimi yaptığını belirten Çenet, seyahatin 24. gününde gemiden ayrıldığını açıklamıştı. Son günlerde sosyal medyada, hantavirüs testinin pozitif çıktığı yönünde iddialar artmaya devam ederken ünlü YouTuber, bu söylentilere yanıt vererek sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Ruhi Çenet'in güncel durumu ne, test sonucu pozitif mi? İşte Ruhi Çenet'in son açıklamaları ve tüm detaylar haberimizde…

        RUHİ ÇENET’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

        23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisinde, 3 kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Arjantin'den, Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden gemide YouTuber Ruhi Çenet'in de olduğu ortaya çıkmıştı. Belgesel çekimi için gemide bulunduğunu söyleyen Çenet, seyahatin 24'üncü gününde gemiden indiğini belirtmişti.

        RUHİ ÇENET’TEN YENİ AÇIKLAMA

        Ruhi Çenet, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Karantinada olduğunu belirten Çenet, "Hakkımda çok fazla yanlış bilgi yayılmaktadır. Hastalık belirtim yoktur. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim" dedi.

        RUHİ ÇENET’İN DÜĞÜN KATILIMI SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

        Ölüm ve karantina vakalarının yaşandığı gemiden Türkiye’ye dönen Ruhi Çenet’in, yakın günlerde İstanbul’da bir düğüne katıldığı iddiaları gündeme geldi. YouTuber’ın düğüne katıldığını gösteren fotoğraf, İstanbul’un Çatalca ilçesi Fatih Mahallesi muhtarı Nazan Kurtan tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraf kısa sürede yayılarak sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Çenet’e yönelik tepkiler de artmıştı.

        Tepkilerin ardından Çenet, "Daha önce çekildiğim bir fotoğraf, 2 Mayıs'tan sonra çekilmişim gibi gösteriliyor. Düğüne katıldığım tarihte, hantavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı. Bilgi paylaşıldığı andan itibaren, her ihtimale karşı karantina uygulamasındayım. Hâlâ herhangi bir semptom göstermemekteyim" açıklamasını yapmıştı.

        Gelecek yıl 32 ilde olacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başladı. Festival, 15 Kasım'da Adana'da sona erecek. Festivalin düzenleneceği 26 ilin toplam; 360.076 km²'lik alanı, Türkiye yüzölçümünün % 46'sına denk geliyor. Bu illerde yaşayan 59.826.303 kiş...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
