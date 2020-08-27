Rumen YouTube yayıncısından 'yalan haber' deneyi

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Romanya'nın popüler YouTube kanalının kurucusu Andrei Şelaru, ülkedeki medya kuruluşlarını yalan haber yayınlamaları için bir deney yaptı.

Selly ismiyle tanınan YouTube yayıncısı, kaza geçirdiğini gösteren montajlanmış video ile yalan haberlerin nasıl yayılabildiğini göstermeyi hedeflediğini söyledi.

euronews'e konuşan Selly, "İnsanlar televizyonda gördüğü her şeye inanıyor. Yaptığım deneyle sahte bir olayın Romanya'da nasıl haber olabildiğini tüm ülkeye göstermek istedim" dedi.

19 yaşındaki YouTuber, "Sahte bir video montajladım, bilgisayardan yapıldığı belli oluyordu. Romanya'nın en çok izlenen haber kanalına gönderdim ve saatler içinde tüm haberlerde bu vardı" şeklinde konuştu.

Olayın sahte olduğunu anlaşılmasının ardından, ülkenin önde gelen haber sitelerinden libertatea.ro, konu hakkında özür yazısı paylaşarak bundan sonra veri kontrollerini artıracağını ve gazetecilere bu konuda daha fazla kaynak vereceğini açıkladı.