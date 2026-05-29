Rumer Willis'ten eski sevgilisine psikolojik şiddet davası

Hollywood yıldızları Bruce Willis ve Demi Moore'un en büyük kızları Rumer Willis, eski sevgilisi Derek Richard Thomas hakkında şiddet iddiasında bulundu. 37 yaşındaki Willis ve Thomas, üç yaşındaki kızları Louetta'nın velayeti konusunda yaklaşık bir yıldır mücadele veriyor. Willis, geçen temmuz ayında çocuğunun velayeti ve görüşme hakkı için dava açmıştı.

Mahkeme belgelerine göre Willis, bu davada şimdi de Thomas'ın, 2024'teki ayrılıklarından önce başlayan duygusal istismarına maruz kaldığını iddia etti. Willis, istismarın sıklıkla küçük çocuğun önünde gerçekleştiğini iddia etti.

Willis, çocuğun velayetini kendisine almak için dava açtı ve eski sevgilisinin "durdurmak istemediği veya durduramadığı, uzun süreli ve tekrarlayan sözlü saldırılar yoluyla sürekli baskıcı kontrol uyguladığını" öne sürdü. Willis, eski sevgilisinin "dengesiz ve tuhaf" davranışlarının üç yıl önce kızları doğduktan sonra daha da arttığını söyledi.

"Sürekli olarak huzuru korumaya ve çok dikkatli davranmaya çalışıyordum" diyen Willis, "Beni arkadaşlarımdan ve ailemden izole etmek istiyordu. Sürekli olarak, hiçbir sebep yokken bana yalancı diyordu. Bana sürekli kötü bir kız arkadaş olduğumu söylüyordu" ifadesini kullandı.

Willis, çocuğunun babasının davranışlarının kızını travmatize ettiğini ve çok ağlamasına neden olduğunu, bu nedenle de değerlendirme yapılmadan küçük çocuğun onunla vakit geçirmesini istemediğini belirtti.

Derek Richard Thomas ise tüm bu iddiaları reddetti ve Rumer Willis'in velayet talebinde bulunmasının tek nedeninin, kızlarının, yeni nişanlısı Lizzie Loch'a duyduğu sevgiyi kıskanması olduğunu söyledi.

Thomas, mahkemedeki savunmasında, “Hiçbir şekilde aile içi şiddet eylemi gerçekleştirmedim. İlişkimiz sağlıksızdı ve uygun bir şekilde sona erdi, ancak bu ilişki tamamen benim tarafımdan yapılan herhangi bir şiddet, fiziksel, duygusal saldırı veya tehditle karakterize edilmedi” dedi.

Thomas, "Benimle Rumer arasındaki ilişkiyi sonlandırma kararı, her ikimizin de çıkarlarını gözeterek aldığımız karşılıklı bir karardı" diye ekledi.