Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Rumer Willis'ten eski sevgilisine psikolojik şiddet davası

        Rumer Willis'ten eski sevgilisine psikolojik şiddet davası

        Demi Moore ve Bruce Willis'in en büyük kızı Rumer Willis, eski sevgilisi Derek Richard Thomas'ın kendisine duygusal istismarda bulunduğunu iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 17:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Psikolojik şiddet davası

        Hollywood yıldızları Bruce Willis ve Demi Moore'un en büyük kızları Rumer Willis, eski sevgilisi Derek Richard Thomas hakkında şiddet iddiasında bulundu. 37 yaşındaki Willis ve Thomas, üç yaşındaki kızları Louetta'nın velayeti konusunda yaklaşık bir yıldır mücadele veriyor. Willis, geçen temmuz ayında çocuğunun velayeti ve görüşme hakkı için dava açmıştı.

        Mahkeme belgelerine göre Willis, bu davada şimdi de Thomas'ın, 2024'teki ayrılıklarından önce başlayan duygusal istismarına maruz kaldığını iddia etti. Willis, istismarın sıklıkla küçük çocuğun önünde gerçekleştiğini iddia etti.

        REKLAM

        Willis, çocuğun velayetini kendisine almak için dava açtı ve eski sevgilisinin "durdurmak istemediği veya durduramadığı, uzun süreli ve tekrarlayan sözlü saldırılar yoluyla sürekli baskıcı kontrol uyguladığını" öne sürdü. Willis, eski sevgilisinin "dengesiz ve tuhaf" davranışlarının üç yıl önce kızları doğduktan sonra daha da arttığını söyledi.

        "Sürekli olarak huzuru korumaya ve çok dikkatli davranmaya çalışıyordum" diyen Willis, "Beni arkadaşlarımdan ve ailemden izole etmek istiyordu. Sürekli olarak, hiçbir sebep yokken bana yalancı diyordu. Bana sürekli kötü bir kız arkadaş olduğumu söylüyordu" ifadesini kullandı.

        Willis, çocuğunun babasının davranışlarının kızını travmatize ettiğini ve çok ağlamasına neden olduğunu, bu nedenle de değerlendirme yapılmadan küçük çocuğun onunla vakit geçirmesini istemediğini belirtti.

        Derek Richard Thomas ise tüm bu iddiaları reddetti ve Rumer Willis'in velayet talebinde bulunmasının tek nedeninin, kızlarının, yeni nişanlısı Lizzie Loch'a duyduğu sevgiyi kıskanması olduğunu söyledi.

        Thomas, mahkemedeki savunmasında, “Hiçbir şekilde aile içi şiddet eylemi gerçekleştirmedim. İlişkimiz sağlıksızdı ve uygun bir şekilde sona erdi, ancak bu ilişki tamamen benim tarafımdan yapılan herhangi bir şiddet, fiziksel, duygusal saldırı veya tehditle karakterize edilmedi” dedi.

        Thomas, "Benimle Rumer arasındaki ilişkiyi sonlandırma kararı, her ikimizin de çıkarlarını gözeterek aldığımız karşılıklı bir karardı" diye ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dr. Omura Sachihiro'nun hatırası Kırşehir'de yaşatılıyor

        Kalehöyük kazılarında yürüttüğü titiz çalışmalarla dünya tarihine ışık tutan Japon arkeolog Dr. Omura Sachihiro'nun hatırası Kırşehir'de yaşatılıyor.

        #Rumer Willis
        #Bruce Willis
        #Demi Moore
        #şiddet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te