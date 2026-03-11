Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu Rus Başkonsolosluğu saldırıda zarar gördü | Dış Haberler

        Rus Başkonsolosluğu saldırıda zarar gördü

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, hafta sonu İran'ın İsfahan kentindeki Rus Başkonsolosluğunun saldırı sonucu hasar gördüğünü ve bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi

        Giriş: 11.03.2026 - 00:49
        Rus Başkonsolosluğu saldırıda zarar gördü

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların yoğunlaştığını, çok sayıda devletin ve sivil halkın çıkarlarını etkilediğini belirtti.

        Bölgede bulunan yabancı misyon temsilciliklerinin de saldırılara maruz kaldığına işaret eden Zaharova, "İsfahan kentinde valilik binasına 8 Mart'ta düzenlenen saldırı sonucu Rus Başkonsolosluğu hasar gördü. Bina ve konutların pencereleri paramparça oldu, birkaç çalışan patlama dalgasından etkilendi." ifadelerini kullandı.

        Sözcü Zaharova, saldırı sonucu can kaybının olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Diplomatik misyon temsilciliklerine yönelik saldırılar, uluslararası hukukun temel sözleşmelerini ihlal ediyor. Tüm taraflardan diplomatik unsurların dokunulmazlığına saygı göstermelerini, personele zarar vermekten kaçınmalarını talep ediyoruz. Tarafları çatışmalara derhal son vermeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

