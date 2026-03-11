Rus Başkonsolosluğu saldırıda zarar gördü

Tophane Çeşmesi'ne ateş yakarak zarar veren şüpheli kamerada: Tarihi eser olduğunu bilmiyordum

Beyoğlu'nda I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en büyük üçüncü çeşmesi olarak bilinen Tophane Çeşmesi, O.G.Y.'nin (61) gece yaktığı ateş nedeniyle zarar gördü. Çeşmenin yandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliy... Daha Fazla Göster Beyoğlu'nda I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en büyük üçüncü çeşmesi olarak bilinen Tophane Çeşmesi, O.G.Y.'nin (61) gece yaktığı ateş nedeniyle zarar gördü. Çeşmenin yandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde "Isınmak için ateş yaktım tarihi olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi. (DHA) Daha Az Göster