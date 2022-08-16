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Gazprom: Kış aylarında fiyat 4 bin doları aşabilir

Gazprom, Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatının kışın 4 bin doları aşabileceğini bildirdi. Avrupa spot piyasasında doğalgaz fiyatı 2 bin 500 dolar barajını aştı

Rus enerji devinden korkutan tahmin
AA

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa spot piyasasında doğal gaz fiyatının 2 bin 500 dolar barajını aştığını belirterek, "Muhafazakar tahminlere göre eğer bu eğilim devam ederse, fiyatlar kışın bin metreküpte 4 bin dolar seviyesini geçecek.” açıklamasında bulundu.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 7.5 ayındaki doğal gaz üretim ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.

Öncü verilere göre, şirketin doğal gaz üretimi bu dönemde yüzde 13.2 gerileyerek 274.8 milyar metreküpe indi.

Şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da 1 Ocak-15 Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36.2 azalarak 78.5 milyar metreküp oldu.

Açıklamada, Gazprom'un Çin'e ihracatının arttığına işaret edilirken, toplam hacme ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Avrupa'da yüksek düzeyde seyreden doğal gaz fiyatlarına ilişkin değerlendirmelere yer verilen açıklamada, "Avrupa spot piyasasında doğal gaz fiyatının 2 bin 500 dolar barajını aştığını belirtmek gerekiyor. Muhafazakar tahminlere göre eğer bu eğilim devam ederse, fiyatlar kışın bin metreküpte 4 bin dolar seviyesini geçecek." ifadeleri kullanıldı.

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