Rus komedyenlerden İtalya Başbakanı Meloni'ye telefon şakası

"Vovan&Lexus" ismiyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksej Stolyarov tarafından 18 Eylül'de yapılan ve İtalya Başbakanlığının da dün bir açıklamayla doğruladığı telefon şakasının kaydı, sosyal medyaya ve İtalyan basınına düştü.

Rus komedyenlerden birinin, kendini Afrikalı bir lider gibi tanıtıp konuştuğu Meloni'nin, telefon görüşmesinde, "Ukrayna'daki çatışmayla alakalı tüm taraflarda bir yorgunluk var. Herkesin bir çıkış yoluna ihtiyacı olduğunu anlayacağı an yaklaşıyor. Sorun, uluslararası hukuku bozmadan her iki taraf için de kabul edilebilir bir çıkış yolu bulmaktır. Ukrayna'nın karşı saldırısı beklendiği gibi gitmiyor. Bu, çatışmanın kaderini değiştirmedi. Çözüm bulmaya çalışmazsak bunun uzun yıllar sürebileceğini herkes anlıyor. Ancak Ukraynalılar yapmaları gerekeni, doğru olanı yapıyorlar ve biz de onlara yardım etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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AA'nın haberine göre; söz konusu görüşmenin kaydına göre Meloni, muhatabının, düzensiz göç konusundaki fikirlerini sorması üzerine, zor bir durumla karşı karşıya olduklarını belirtiyor. Meloni, Avrupa Birliği'ndeki diğer üyeleri kastederek, "Sorun şu ki bu konu, diğerlerinin umurunda değil, İtalya'nın bu sorunu tek başına çözmesi konusunda herkes hemfikir." yorumunu yapıyor.

Meloni'nin, muhatabına, "Nijer'de olanlar Fransa'ya karşı mı?" ve "Fransa bir müdahale peşinde mi?" sorularını da yönelttiği kayıtta yer alıyor.

Meloni'nin Rus komedyenlerin telefon şakasına maruz kalmasıyla ilgili haberler üzerine İtalya Başbakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan'ın Diplomatik Danışman Ofisi, kendisini Afrika Birliği Komisyonu Başkanı olarak tanıtan bir sahtekar tarafından yanıltılıp; söz konusu kişinin, Başbakan (Meloni) ile görüşmesini sağladığı için üzüntü duymaktadır." ifadesi yer almıştı.