Rusya'nın St Peterburg kentinde geçtiğimiz hafta kız arkadaşı Anastasya Yeşçenko’yu öldürdükten sonra vücut parçalarını Moyka Nehri'ne atmaya çalışırken yakalanan ünlü tarihçi Oleg Sokolov, tatbikat için olay yerine getirildi.

Sokolov, St Petersburg'taki evine çelik yelek ve kaskla getirildi.

Kalabalık bir polis ekibinin eşlik ettiği Sokolov, cinayet gecesini ayrıntılı şekilde anlattı.

Sokolov, aynı zamanda öğrencisi olan 24 yaşındaki Yeşçenko'yla olay gecesi tartıştıklarını, genç kadının kendisine bıçakla saldırdığı için beylik tabancasıyla kendini savunmak zorunda kaldığını iddia ediyor.

63 yaşındaki tarihçi daha sonra sevgilisinin bedenini testereyle parçalara ayırdığını, ardından parçaları nehre atmayı planladığını itiraf etmişti.

Sokolov'un sevgilisinin vücut parçalarını Moyka Nehri'ne attığını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Yerel basında çıkan haberlerde Sokolov'un olay gecesi aşırı alkollü olduğu iddia edilmişti.

NAPOLYON UZMANI

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tarih Enstitüsü öğretim üyesi olan Sokolov, eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından biri olarak anılıyor.

Sokolov, Napolyon'la ilgili çalışmaları nedeniyle Fransa'nın en yüksek düzeyli nişanı olan 'Legion d'honneur'e layık görülmüştü.