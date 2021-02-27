Bornozla kayıp, bikiniyle poz verdi 0:00 / 0:00

DHA

Erzurum'da dünyanın en uzun pistlerine sahip olan, şehir merkezine 5 kilometre, havaalanına ise 17 kilometre uzaklıkta yer alan Palandöken Kayak Merkezi, turistlerin ilgisini çekiyor.

DHA'nın haberine göre sosyal medya fenomenleri kayak merkezine gelerek, takipçileri için birbirinden ilginç video ve fotoğraflar çekiyor.

Takipçilerine değişik görüntüler çekmeyi amaçlayan yerli ve yabancı sosyal medya fenomenleri, geldikleri Palandöken'den paylaşımlar da yapıyor.

ELLERİNDE FİNCANLA KAYAK YAPTILAR

Son olarak Rusya'dan gelerek, Palandöken'de konaklayan Lubov Lubacka ile İrina Bespalova, tatilcilerin meraklı bakışları arasında, ellerinde fincan ve üzerlerinde bornoz ile kayak yaptı.

Lubacka ve Bespalova'nın sosyal medya fenomeni olduğunu öğrenen tatilciler, fotoğraflarını çekti.

Rus fenomenler ise acemi pistinde poz verdi. Bir süre sonra Lubov Lubacka'nın, üzerindeki bornozu çıkarıp, bikiniyle kalarak, İrina Bespalova'ya poz verdiği görüldü.

Erzurum'u tanıtan birçok fotoğraf ve videoyu da takipçileri ile paylaşan Rus fenomenler, çekim bittikten sonra otele girdi.