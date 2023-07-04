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Russell Crowe: Bana para ödemeliler

Russell Crowe, son dönemde kendisini en çok rahatsız eden şeyi açıkladı. Crowe, içinde yer almadığı 'Gladyatör 2' projesiyle alakalı soruların kendisine sorulmasından bıktığını dile getirdi

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  • Russell Crowe: Bana para ödemeliler - Magazin haberleri

    2000'de gösterime giren 'Gladyatör 2' filmi, Russel Crowe'u Hollywood'un zirvesine taşımış ve oyuncuya 'Maximus' rolündeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandırmıştı.
  • Russell Crowe: Bana para ödemeliler - Magazin haberleri

    20 yılı aşkın bir süre sonra yönetmen Ridley Scott, beklenen devam filmi için Antik Roma dünyasına geri döndü. Ancak 'Maximus' karakteri ilk filmde öldüğü için Crowe'un kendisi 'Gladyatör 2'de yer almıyor.
  • Russell Crowe: Bana para ödemeliler - Magazin haberleri

    "BU SORULARIN BANA SORULMASINDAN BIKTIM"

    Russell Crowe, içinde yer almadığı ve hiçbir ilişkisinin olmadığı 'Gladyatör 2' ile ilgili soruların kendisine sorulmasından bıktığını açıkladı.

    'Karlovy Vary Film Festivali'ne katılan ünlü oyuncu, konu 'Gladyatör 2'yle ilgili sorulara geldiğinde hiç eğlenmediğini ifade etti.
  • Russell Crowe: Bana para ödemeliler - Magazin haberleri

    "BANA PARA ÖDEMELİLER"

    Russell Crowe, "İçinde bile olmadığım bir filmle ilgili cevaplamak zorunda kaldığım onca soru için bana para ödemeliler. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. O dünyada ben ölüyüm, toprağın altındayım. Hepsi bu..." dedi.
  • Russell Crowe: Bana para ödemeliler - Magazin haberleri

    "GEREKEN ZAMANI AYIRAMADIM" DEMİŞTİ

    59 yaşındaki Russell Crowe, daha önce 'Maximus'un diriliş planı hakkında, "Dünyalar arasında sıkışıp kalmıştı ve onu Dünya'ya geri getirmek için sahip olduğumuz fikirler, hepsi güzeldi ve yapabilirdik. Ama bu şeyler bir sürü insanın aynı sayfada olmasını gerektiriyor. Çok ama çok meşguldüm. Bu yüzden muhtemelen gereken zamanı ayıramadım" demişti.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters

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