Russell Crowe: Bana para ödemeliler

"GEREKEN ZAMANI AYIRAMADIM" DEMİŞTİ



59 yaşındaki Russell Crowe, daha önce 'Maximus'un diriliş planı hakkında, "Dünyalar arasında sıkışıp kalmıştı ve onu Dünya'ya geri getirmek için sahip olduğumuz fikirler, hepsi güzeldi ve yapabilirdik. Ama bu şeyler bir sürü insanın aynı sayfada olmasını gerektiriyor. Çok ama çok meşguldüm. Bu yüzden muhtemelen gereken zamanı ayıramadım" demişti.



Fotoğraflar: AA, AP, Reuters