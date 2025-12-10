Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Russell Crowe, kendisinin rol almadığı 'Gladyatör 2'yi eleştirdi

        Russell Crowe, kendisinin rol almadığı 'Gladyatör 2'yi eleştirdi

        Russell Crowe, kendisine Oscar kazandıran 'Gladyatör'ün devam filminin, ilk filmin özünü yakalayamadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 10.12.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci 'Gladyatör'ü eleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Russell Crowe, kendisine Oscar kazandıran 'Gladyatör'ün devam filmini beğenmediğini açıkladı. Ünlü oyuncu, devam filminin vizyona girmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra, film hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

        61 yaşındaki oyuncu, 2000 yapımı orijinal filmdeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Crowe, Ridley Scott'ın her iki filmi de yönetmesine rağmen, 2024 yapımı devam filminin ilk filmin özünü yakalayamadığını söyledi.

        Avustralya'da bir radyo programına katılan Russell Crowe; "Adını söylememize gerek olmayan son devam filmi, aslında o ilk filmi özel kılan şeyin ne olduğunu en iyi şekilde anlamayanların, hatta makine dairesindeki insanların bile farkında olmamasının çok iyi bir örneği" dedi. Crowe, "Önemli olan gösteriş değildi. Önemli olan koşullar değildi. Önemli olan eylem değildi. Önemli olan ahlaki özdü" ifadesini kullandı.

        REKLAM
        2000 yapımı 'Gladyatör', Crowe'a Oscar kazandırdı
        2000 yapımı 'Gladyatör', Crowe'a Oscar kazandırdı

        “Ve işin aslı şu ki, o sette her gün bir mücadele vardı. Karakterin ahlaki özünü korumak için her gün bir mücadele veriliyordu. Maximus için seks sahneleri ve benzeri şeyler önerdikleri sayısız an oldu. Sanki onun gücünü elinden almak gibiydi” diyen oyuncu; “Yani aynı anda karısıyla ilişkisi varken, başka bir kızla da mı birlikte oluyordu? Ne demek istiyorsunuz? Bu çılgınlık” ifadesini kullandı.

        Paul Mescal 'Gladyatör 2'nin başrolünde yer aldı
        Paul Mescal 'Gladyatör 2'nin başrolünde yer aldı

        Russell Crowe, hayranlarının da filmle ilgili kendisine şikayetlerde bulunduğunu söyledi. "Avrupa'da bir restorandayken kadınlar bana gelip filmi şikayet etti. Ben de 'O ben değilim. Filmi yapan ben değilim' cevabını verdim" şeklinde konuştu.

        Paul Mescal ve Pedro Pascal'ın başrolleri paylaştığı 'Gladyatör 2', ilk filmdeki olaylardan 16 yıl sonrasını konu alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gladyatör
        #gladyatör 2
        #film
        #Russell Crowe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye mesajı
        Terörsüz Türkiye mesajı
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        Akılalmaz olay! 1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!
        Akılalmaz olay! 1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar!
        Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia