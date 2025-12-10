Russell Crowe, kendisinin rol almadığı 'Gladyatör 2'yi eleştirdi

Russell Crowe, kendisine Oscar kazandıran 'Gladyatör'ün devam filmini beğenmediğini açıkladı. Ünlü oyuncu, devam filminin vizyona girmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra, film hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

61 yaşındaki oyuncu, 2000 yapımı orijinal filmdeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Crowe, Ridley Scott'ın her iki filmi de yönetmesine rağmen, 2024 yapımı devam filminin ilk filmin özünü yakalayamadığını söyledi.

Avustralya'da bir radyo programına katılan Russell Crowe; "Adını söylememize gerek olmayan son devam filmi, aslında o ilk filmi özel kılan şeyin ne olduğunu en iyi şekilde anlamayanların, hatta makine dairesindeki insanların bile farkında olmamasının çok iyi bir örneği" dedi. Crowe, "Önemli olan gösteriş değildi. Önemli olan koşullar değildi. Önemli olan eylem değildi. Önemli olan ahlaki özdü" ifadesini kullandı.

2000 yapımı 'Gladyatör', Crowe'a Oscar kazandırdı

“Ve işin aslı şu ki, o sette her gün bir mücadele vardı. Karakterin ahlaki özünü korumak için her gün bir mücadele veriliyordu. Maximus için seks sahneleri ve benzeri şeyler önerdikleri sayısız an oldu. Sanki onun gücünü elinden almak gibiydi” diyen oyuncu; “Yani aynı anda karısıyla ilişkisi varken, başka bir kızla da mı birlikte oluyordu? Ne demek istiyorsunuz? Bu çılgınlık” ifadesini kullandı.