        Rüşvetle nikah iddiası! 17 gözaltı!

        Rüşvet karşılığı nikah iddiası! 17 gözaltı!

        Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişilerin rüşvet karşılığında nikahlarının kıyıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 17:02
        Rüşvetle nikah iddiası! 17 gözaltı!
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre böylelikle yakalanan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Şüpheliler, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Kırklareli Belediyesi nikah dairesinde bazı yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında menfaat temin edildiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 28 Şubat Cumartesi nikah memuru A.A.'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüpheli nikah memuru A.A.'nın evinde yapılan aramada 41 bin lira, 900 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.

