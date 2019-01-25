Rusya'dan 'Adana Mutabakatı' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı'nın yürürlükte olduğunu söyleyerek, "Bu mutabakatın özü, Türkiye'nin güvenlik konusundaki endişelerini ortadan kaldırmaktı. Suriye yönetimi belirli yükümlülükleri üstlenerek bu mutabakatı imzalamayı kabul etti." dedi.

AA'nın haberine göre Lavrov, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile Rabat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki görüşmesi ve Adana mutabakatına yönelik sorularını yanıtladı.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden sağlanmasıyla ilgilendiğini belirten Lavrov, Erdoğan-Putin görüşmesinde bu konu hakkında bir kez daha mutabık kalındığını ifade etti.

Lavrov, "Türk ortaklarımız nihayetinde kayıtsız şartsız hepimizin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini yeniden tesis etmek istediğimizi teyit etti." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasının, Rusya ile Türkiye arasında bir anlaşma konusu olamayacağına vurgu yapan Lavrov, şöyle devam etti:

"Tampon bölge, güvenlik bölgesi hakkındaki tartışmalara gelince, bu, Rusya ile Türkiye arasındaki bir anlaşmanın konusu olamaz. Bu, Suriye hükümetinin katılımıyla müzakere edilmelidir. Çünkü, sonuçta bu bölge de dahil olmak üzere bütün toprakların kontrolünü Suriye hükümetinin yeniden sağlaması gerekir. Bu herkes için çok açıktır. Eminim bu, bölgede mümkün olduğunca daha az yabancı müdahalenin olması bakımından en iyimser karar olacaktır."

Adana mutabakatının Türkiye ile Suriye arasında 1998'de imzalandığını hatırlatan Lavrov, "Bu mutabakatın özü, Türkiye'nin güvenlik konusundaki endişelerini ortadan kaldırmaktı. Suriye yönetimi belirli yükümlülükleri üstlenerek, bu mutabakatı imzalamayı kabul etti. Bu mutabakatın yürürlükte kaldığını varsayıyoruz. Anladığım kadarıyla mutabakatın katılımcı ülkeleri de bunu böyle kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

Rus Bakan Lavrov, Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısını yapmasını umduğunu belirterek, "Suriye topraklarındaki terörizm kalıntılarının ortadan kaldırılmasına, mültecilerin geri dönüşüyle ​​ilgili insani meselelere paralel olarak, güven inşa ederek, siyasi süreç yolunda ilerlemek gerekiyor. Astana formatı garantör ülkeleri, Suriye hükümeti ve muhalefetiyle çok özenli çalışma sayesinde Anayasa Komitesi'nin oluşumunu hazırladı. Çok yakın bir zamanda bu komitenin kurucu toplantısı için bir araya geleceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

"ABD'NİN VENEZUELA YAKLAŞIMI KABUL EDİLEMEZ"

Lavrov, Venezuela'da yaşanan son gelişmelere de değinerek, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik politikasının yıkıcı olduğuna dair kanıt sunmaya gerek yok. Ülkede darbe yapılmasına yönelik çağrılar açıkça kamuoyu önünde yapılıyor." dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdinde talep ettiği toplantı çağrısını anımsatan Lavrov, "Rusya, BMGK'da bu konuya ilişkin yapılacak toplantıda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik politikasının ülkeler arasındaki ilişki kurallarını baltaladığı ve bu yaklaşımın kabul edilemeyeceği konusunda ısrarcı olacak." diye konuştu.