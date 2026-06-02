        Rusya'dan Kiev'e yoğun hava saldırısı

        Rusya'dan Kiev'e yoğun hava saldırısı

        Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rus ordusunun Kiev'e geceden bu yana yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 10:05
        Kiev'e yoğun hava saldırısı

        Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi.

        Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e yönelik yerel saatle 03.18'den itibaren başlattığı yoğun hava saldırılarının sürdüğünü belirtti.

        Kentin farklı bölgelerinde yangın çıktığına işaret eden Kliçko, saldırı sonucu Kiev'deki bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi farklı yapıların hasar gördüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

        Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığını ifade etti.

        Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada da başta Kiev ve bölgesi olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırıların devam ettiği bildirildi.

