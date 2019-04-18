Rusya'nın Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi ile iş birliğine hazır olduğu bildirildi. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'u Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Bogdanov, kabulde, gelişmeler önemsendiği için Rusya yönetiminin talimatıyla Sudan'daki durumu yakından görmek üzere Hartum'a geldiğini söyledi.

Sudanla ikili ilişkilerin geliştirilmesine, iki ülke ve halklarının çıkarına olan iş birliğinin sürdürülmesine ülkesinin hazır bulunduğunu ifade eden Bogdanov, Rusya'nın Sudan'daki olayların halkın istekleri doğrultusunda olduğundan emin olduğunu vurguladı.

AA'nın haberine görüşmede, İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda ezeli, güçlü ve derinlikli olduğunu belirten Burhan da böyle bir aşamada Rusya'nın ülkesine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Burhan, Bogdanov'a ülkedeki güvenlik ve politik alanlardaki gelişmeler hakkında bilgi vererek, başında bulunduğu konseyin görevinin iki yılı geçmeyecek süre zarfında yönetimi halka teslim etmek olduğunu söyledi.