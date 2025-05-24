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        Haberler Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya büyük çaplı drone ve balistik füze saldırısı | Dış Haberler

        Rusya'dan Ukrayna'ya büyük çaplı drone ve balistik füze saldırısı

        Ukrayna ordusu, Rusya'nın başkent Kiev'e drone ve balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 09:44 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:44
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        Rusya'dan Ukrayna'ya drone ve balistik füze saldırısı
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        Ukrayna ordusu, başkent Kiev'e bugüne kadar yapılan en büyük birleşik drone ve balistik füze saldırılarından birinin Rusya tarafından gece yarısı gerçekleştirildiğini ve en az 14 kişinin yaralandığını söyledi.

        Rusya'nın gece 250 uzun menzilli drone gönderdiğini belirten Ukrayna Hava Kuvvetleri, 14 balistik füzenin ateşlendiğini bildirdi.

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