Rusya'dan Ukrayna'ya 'gece yarısı' füze saldırısı
Rusya, Ukrayna'ya gece yarısı bir füze saldırısı düzenledi. Ukraynalı yetkililer, hava savunmalarının 34 Rus füzesinden 21'ini düşürdüğünü duyurdu. Bazı enerji tesisleri hasar alırken, Ukrayna da Rusya'daki bir petrol rafinerisine karşı saldırı düzenledi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Oleschuk, Ukrayna hava savunmasının gece düzenlenen saldırıda ateşlenen 34 Rus füzesinden 21'ini düşürdüğünü söyledi.
Mykola Oleschuk, Rus füze saldırılarının püskürtülmesinde Ukrayna savaş uçakları, hava savunma füze birimleri, mobil ateş grupları ve radyo-elektronik savaş araçlarının görev aldığını belirtti.
Rusya, Ukrayna'nın enerji tesislerine de saldırı gerçekleştirirken, Ukrayna Enerji Bakanı Galushchenko, Rus güçlerin Orta Ukrayna'daki Dnipropetrovsk, Lviv ve Ivano-Frankivsk'in batı bölgelerindeki tesisleri hedef aldığını ve tesislerde hasar oluştuğunu bildirdi.
Ukrayna dronelarının ise Rusya'nın Krasnodar kentindeki petrol rafinerisini vurduğu açıklandı.