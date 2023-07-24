Lukaşenko ve Putin bir araya geldi

Lukaşenko ve Putin bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko bir araya geldi Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Lukaşenko, Putin'e Beyaz Rusya'ya saldırı planı içeren yeni bir harita getirdi ve Wagnercilerin Varşova'ya akın ettiğini söyledi. Habertürk Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Görüşme başladıktan kısa bir süre sonra, görüşmelerin planlanan birkaç saat yerine iki gün sürecek müzakereler toplantı süresinin uzatılmasına karar verildiği açıklandı.

Rus ve Belarus TV kanalları, Belarus liderinin Putin'e Polonya birliklerinin Birlik Devleti sınırlarına transferini gösteren bir harita getirdiğini söylediği toplantının başlangıcına ait görüntüleri yayınladı.

Lukaşenko Putin'e "Polonya'yı dahil etmeye ve paralı askerleri aktif olarak dahil etmeye başladılar. Polonya silahlı kuvvetlerinin bahsettiğimiz Birlik Devleti sınırlarına taşınmasıyla ilgili size özel bir harita getirdim. Toprağın hazırlandığını görüyoruz" dedi. REKLAM Pazar günü Putin ile yaptığı görüşmede Lukaşenko, Wagner grubunun paralı askerlerinin onu "zorlamaya başladığını" ve batıya gitmek istediklerini söyledi. Lukaşenko'ya göre, paralı askerler Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow şehrine akın ediyor.

Lukaşenko, Wagnercilerin Polonya teçhizatının kullanıldığı Bakhmut'taki savaşlar için Polonya'dan intikam almak istediklerini iddia ediyor. Açıklamaları, paralı asker grubunun kurucusu Yevgeny Prigojin tarafından Haziran ayı sonlarında başlatılan bir isyan girişiminin yanı sıra Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının tamamlandığına dair raporların bir sonucu olarak Putin ile yapılan bir anlaşmanın bir parçası olarak oraya silahsız ve askeri teçhizatsız giden büyük bir Wagner militan grubunun Belarus'a gelişinin arka planına karşı geldi. Bazı gözlemciler, Kremlin'in çatışmayı büyütmek ve Avrupa devletlerini içine çekmek için Polonya'ya veya Baltık ülkelerine karşı "sahte bayrak" provokasyonu düzenleme planları yapıyor olabileceğinden endişe ediyor.

Belarus lideri ayrıca Putin'e Ukrayna'nın parçalanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. "Polonya'ya arazi devri kabul edilemez. Ve Ukrayna'nın Batı nüfusunun buna ihtiyacı varsa, elbette onları destekleyeceğiz. Sizden bu konuyu tartışmanızı ve düşünmenizi rica ediyorum" dedi. Rusya liderliğinin aksine, Polonya'daki tek bir siyasi güç, "Ukrayna'yı parçalamak" veya toprakları üzerinde herhangi bir iddiada bulunma niyetini ifade etmedi. Temmuz ayı başlarında Polonya, ülke sınırlarında istikrarsızlık olması durumunda Belarus sınırına en az 1.000 asker ve yaklaşık 200 parça askeri teçhizat konuşlandırdı. Polonya-Belarus sınırında 5.000 Polonyalı sınır muhafızı ve 2.000 asker devriye geziyor *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.