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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela'da askeri müdahaleye kimsenin destek vermediğini belirterek, "Umarım herkesin sahip olduğu bu anlayış pratik bir politikaya dönüşür ve askeri çözüm olmaz. Yoksa bu felaket olur." dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Finlandiya'da Rovaniemi şehrinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Lavrov, ABD'li mevkidaşı ile stratejik istikrara yönelik konuları görüştüklerini belirtti.

Venezuela'ya yönelik herhangi bir askeri müdahalenin diğer ülkelerden destek görmediğini ifade eden Lavrov, "Ben, Amerikalı, Avrupalı, Latin Amerikalı meslektaşlarımla olan temaslarımda, (Venezuela'da) pervasız bir askeri çözümün destekçilerini göremiyorum. Umarım herkesin sahip olduğu bu anlayış pratik bir politikaya dönüşür ve askeri çözüm olmaz. Yoksa bu felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo ile yaptığı görüşmede Venezuela'ya ABD'nin askeri müdahalesi olasılığının ele alınıp alınmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Lavrov, görüşmede kamuoyunda çıkan söylentileri dikkate almadıklarını dile getirdi. Lavrov, "Görüşmede gerçek politikaya yoğunlaştık ve başarılı olduk." şeklinde konuştu.

Ayrıca Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce yaptığı telefon görüşmesinin devamında ileriye doğru iyi bir adım attıklarını belirterek, iki liderin fırsat olduğunda bir araya gelmek için anlaştığını aktardı.

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