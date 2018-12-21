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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün bir televizyon kanalında Kırım'ın yeniden Rusya'ya bağlanması konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Peskov, Türkiye ve İsrail'in Rusya'nın Kırım ile yeniden birleşme hakkını tanımaya ikna olmalarını beklediklerini söyledi. Dmitriy Peskov konuyla ilgili "Kırım konusunda, ne Ankara ne de Tel Aviv, Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesi sürecinin uluslararası hukuka tamamen uygun olduğu yönündeki gerekçelerimizi kabul etmeye henüz hazır değil. Ancak Türkiye ve İsrail'deki partnerlerimizin, birkaç yıl önce Kırım halkı tarafından yapılan seçimin ve halkın iradesinin doğru bir şey olduğuna ikna olmasını umuyoruz" açıklamasında bulundu.
"ORTAK ÇIKARLARIMIZIN OLMASI HER KONUDA ANKARA İLE AYNI DURUŞTA OLMAMIZ ANLAMINA GELMEZ"
Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamalarda Türkiye ve İsrail'i ortak ülkeler olarak nitelendirerek, Moskova, Ankara ve Tel Aviv'in pek çok alanda benzer çıkarlara sahip olduğunu ve bunun pratik olarak bir öneme sahip olduğunu söyledi. Peskov, "Bu pratik yön, Suriye meseleleri de dahil olmak üzere sahip olduğumuz işbirliği ve etkileşime yansımaktadır. Ancak bu, bizim duruşumuzun her konuda Türkiye ve Ankara'nınkiyle örtüştüğü anlamına gelmez. Görevlerimizin farklı olduğu belirli alanlar var" dedi.
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