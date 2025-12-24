Habertürk
        Rusya lideri Putin, Suriyeli bakanları kabul etti

        Rusya lideri Putin, Suriyeli bakanları kabul etti

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra'yı kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 06:29 Güncelleme: 24.12.2025 - 06:30
        Putin, Suriyeli bakanları kabul etti
        Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Savunma Bakanı Ebu Kasra, Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile bir araya geldi.

        AA'nın Suriye resmi ajansı SANA'ya dayandırdığı habere göre; görüşmede, her iki ülke için ortak öneme sahip çeşitli siyasi, askeri ve ekonomik konular ele alındı ve özellikle askeri sanayi alanındaki stratejik işbirliğine odaklanıldı.

        İki taraf ayrıca, Suriye ordusunun savunma kabiliyetini artırmak ve askeri sanayideki modern gelişmelere ayak uydurmak, özellikle askeri teçhizatın modernizasyonu, teknik ve teknolojik uzmanlığın aktarılması ve araştırma ve geliştirme alanlarında işbirliği yapmak suretiyle, ulusal savunma sisteminin güçlendirilmesine ve Suriye ile bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla askeri ve teknik ortaklığın geliştirilmesi yollarını görüştü.

        REKLAM

        Son bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, uluslararası platformlarda Şam ile Moskova arasındaki siyasi ve diplomatik koordinasyonun önemi vurgulanarak, uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösterilmesi ve devletlerin iç işlerine yabancı müdahalenin reddedilmesi gerektiği kaydedildi.

        Görüşmede, yeniden yapılanma projelerinin desteklenmesi, altyapı sektörlerinin geliştirilmesi, Suriye'ye yatırımların teşvik edilmesi, ticaret alışverişinin artırılması ve ortaklıkların kolaylaştırılması da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin genişletilmesi olasılıkları ele alınarak, bunun Suriye ekonomisini olumlu yönde etkileyeceği ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacağı belirtildi.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'yi desteklediğini söyledi.

        Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve tam egemenliğinin korunmasının önemini vurgulayan Putin, Suriye'yi bölmeyi veya bağımsız ulusal karar alma mekanizmasını zayıflatmayı amaçlayan her türlü projeyi reddettiğini dile getirdi.

        Putin, ülkesinin İsrail'in Suriye topraklarını tekrar tekrar ihlal etmesini reddettiğini yineleyerek, bu ihlalleri bölgedeki istikrar ve güvenliğe doğrudan bir tehdit olarak değerlendirdi.

