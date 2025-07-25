Bankadan yapılan a&ccedil;ıklamada, enflasyonist baskının son d&ouml;nemde beklenenden daha hızlı bir şekilde azaldığı belirtildi. İ&ccedil; talepteki b&uuml;y&uuml;menin de yavaşladığına dikkati &ccedil;ekilen a&ccedil;ıklamada, Rus ekonomisinin dengeli bir b&uuml;y&uuml;me s&uuml;recine girmeye devam ettiği bildirildi. A&ccedil;ıklamada, sıkı para politikasının, enflasyon hedefine 2026 yılında ulaşılana kadar s&uuml;rd&uuml;r&uuml;leceğinin altı &ccedil;izildi. Politika faizine ilişkin gelecek kararların, enflasyon oranı ve enflasyon beklentileri doğrultusunda alınacağına işaret edilen a&ccedil;ıklamada, Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını y&uuml;zde 18 e d&uuml;ş&uuml;rme kararı almıştır. bilgisi verildi. A&ccedil;ıklamada, enflasyon oranının, mevcut para politikası doğrultusunda gelecek yıl y&uuml;zde 4 e d&uuml;şeceği ifade edildi. Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı nın başlamasından hemen sonra politika faizini y&uuml;zde 20 ye &ccedil;ıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar y&uuml;zde 16 da tutulmuş, 2024 te art arda d&ouml;rt faiz artışı ger&ccedil;ekleştirilmişti. Banka, son olarak 6 Haziran da ger&ccedil;ekleştirdiği toplantıda, Eyl&uuml;l 2022 den bu yana ilk defa politika faizini d&uuml;ş&uuml;rerek y&uuml;zde 21 den y&uuml;zde 20 ye indirmişti.