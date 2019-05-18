Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rusya, Türkiye'den ne istiyor?

HABERTURK.COM

Türkiye ile Rusya arasında doğalgaz fiyatı ve miktar konusunda yürütülen büyük pazarlıkta, taraflar kartlarını açmaya başladı. Kritik talepler masaya geliyor. Rus Gazprom, Türkiye’nin, 2021 yılında süresi dolacak olan 4 milyarı özel sektör, kalan bölümü BOTAŞ’a ait toplam 8 milyar metreküplük doğalgaz alım anlaşmasını uzatmasını istiyor. Ancak, özel sektörün kontrolündeki kontratları, BOTAŞ’ın devralmasından yana olduğu mesajını veriyor. Olcay Aydilek'in haberi...

Enerji

BOTAŞ ile Rus Gazprom arasında devam eden doğalgaz odaklı müzakere sürecine ilişkin bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’nin iki temel talebi var: Biri, doğalgaz fiyatının diğeri de “al ya da öde” yükümlülüğüne konu olan gaz miktarın düşürülmesi.

Buna karşılık Gazprom’un kritik bazı konuları müzakere masasına taşıdığı belirtiliyor. Gazprom, Türkiye ile gaz ticaretinde mevcut göreceli güçlü pozisyonunu sürdürmeyi hedefliyor. Süresi dolacak doğalgaz alım-satım anlaşmalarını ya da kontratlarını yenilemek istiyor. Bunlardan biri Batı Hattı’na ilişkin anlaşma. Buna göre 8 milyar metreküplük alım anlaşmasının süresi, 2021 yılında dolacak. Bu miktarın yarısını özel sektör, diğer yarısını da BOTAŞ ithal ediyor.

Peki, Gazprom ne istiyor? Güvenilir kaynaklara göre Gazprom, söz konusu toplam 8 milyar metreküplük doğalgaz anlaşmasının uzatılmasını istiyor.

Ancak, özel sektörün kontrolündeki 4 milyar metreküplük kontratı, BOTAŞ’ın devralmasından yana olduğu mesajını veriyor.

Türkiye, bu talebi “uygun” görür mü? Müzakerenin geldiği aşamada, bu soruya net bir yanıt verilemiyor. Süreç ilerledikçe yanıtlar ortaya çıkacak.

Bu talebin arkasında ne yatıyor? Sektör kaynakları, halen özel sektörün Rusya’dan 10 milyar metreküp gaz ithalat kontratı bulunduğuna işaret ederek, Gazprom’nu talebinin arka planına ilişkin şunları söyledi:

“10 milyar metreküplük kontratın 4 milyar metreküplük bölümünün süresi doluyor. Gazprom, bu kontratları BOTAŞ’ın devralmasından yana olduğunu belirtiyor. Gazprom, bir dönem özel sektör (daha düşük) ile BOTAŞ’a farklı fiyattan gaz verdi. Şimdi, yeni dönemde BOTAŞ’la muhatap olmak istiyor.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dev satışta son düzlüğe girildi
ENERJİEnerjide dev satışta son düzlük
Şah Deniz gazının Avrupa kapısı TAP'ta son düzlük
ENERJİŞah Deniz-2'de ilk ticari sevkiyat 2020'de
Brent petrolün varili 72,88 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 72,88 dolar
Coşa coşa cebimize akan milyarlık gizli servet - Son Dakika Haberi
ENERJİCoşa coşa cebimize akan milyarlık gizli servet
Turcas, yatırımda Irak'ı radarına aldı
ENERJİTurcas: Öncelik jeotermal olacak
Brent petrolün varili 72,43 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 72,43 dolar
BP Türkiye'ye yeni ülke başkanı atandı
ENERJİBP Türkiye'ye yeni ülke başkanı atandı
Küresel petrol arzı nisanda azaldı
ENERJİKüresel petrol arzı nisanda azaldı
Akaryakıtta büyük kavgada söz patronda
ENERJİAkaryakıtta büyük kavgada söz patronda
Brent petrolün varili 71,27 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 71,27 dolar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X