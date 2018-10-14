MİLLİ HEYECAN HTSPOR ARENA'DA... RUSYA - TÜRKİYE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında Rusya'ya konuk oluyor... Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 19.00'da başlayacak. TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak.



RUSYA - TÜRKİYE



STAT: Fisht Olimpiyat Stadı

HAKEM: Pawel Raczkowski

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

RUSYA: Guilherme, Mario Fernandes, Neustadter, Kuzyaev, Gazinski, Zobnin, Kudryashov, Dzhikiya, Golovin, Ionov, Dzyuba

TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cherchesov

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmişti. Rusya'nın 4 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, 1 puanla İsveç ise son sırada yer alıyor.

6. RANDEVU

Türkiye, Rusya ile tarihinde 6. kez karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 5 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 5 karşılaşmanın 3'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı. Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 5 gol gördü.

SON MAÇTA YENİLGİ

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'un ilk maçında 7 Eylül 2018'de Trabzon'da karşı karşıya geldi. Türkiye ve Rusya arasındaki müsabaka, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin tek golünü 41. dakikada Serdar Aziz attı. Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dzyuba'dan geldi.

MİLLİLER 564. MAÇINDA

A Milli Takım, 564. kez sahada... Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 268'i özel 563 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 241'i deplasmanda, 242'si evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 816 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 563 karşılaşmanın 483'ünü Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 563 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 15. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 15. maçına Rusya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 6'sı resmi, 8'i özel 14 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 22 gol gördü.

2018'DEKİ ÜÇÜNCÜ RESMİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki üçüncü resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 2 resmi maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Türkiye, kalesinde de 4 gol gördü. 2018 yılında oynadığı maçlarda toplam 12 gol atan milliler, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi.

Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. Milliler, Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından ise golsüz beraberlikle ayrıldı.

ADAY KADRO

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ