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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi

        Rusya: Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 12:53
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, 18 Ağustos Moskova saatiyle 04.00 sularında Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere İHA kullanarak bir terör saldırısı daha gerçekleştirdi. İHA, hava savunma sistemi araçları tarafından vurulduktan sonra uçuş rotasını değiştirdi ve Moskova'daki Krasnopresnenskaya Rıhtımı yakınlarında konut dışı bir binaya düştü" ifadesi kullanıldı.

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        Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yangın meydana gelmediği aktarıldı.

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        Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İHA parçasının Moskova'daki Expocenter’in bulunduğu bölgeye düştüğünü, binada önemli bir hasara yol açmadığını kaydetti.

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        Sobyanin, ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığını aktardı.

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        Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz’de Rus savaş gemilerine başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.​​​​​​​

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        * Haberin görseli Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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