Rusya: Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, 18 Ağustos Moskova saatiyle 04.00 sularında Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere İHA kullanarak bir terör saldırısı daha gerçekleştirdi. İHA, hava savunma sistemi araçları tarafından vurulduktan sonra uçuş rotasını değiştirdi ve Moskova'daki Krasnopresnenskaya Rıhtımı yakınlarında konut dışı bir binaya düştü" ifadesi kullanıldı.