Rusya: Ukrayna, başkent Moskova ve Moskova bölgesine İHA ile saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova ve çevresine İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Diğer yandan Rusya, Ukrayna'nın Çernihiv kentine dün akşam füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkent Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova saatiyle 04.00 sularında Kiev rejiminin Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi İHA'larla terör saldırısı girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.
Görevli hava savunma güçlerince Moskova bölgesinin Stupino ilçesi hava sahasında Moskova şehri yönünde uçan bir İHA'nın tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, İHA'nın radyo elektronik harp araçlarıyla engellendiği aktarıldı.
Açıklamada, kontrolünü kaybeden İHA'nın boş bir alana düştüğü, herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmediği kaydedildi.
RUSYA ÇERNİHİV'İ VURDU
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev’in kuzeyindeki Çernihiv kentinin merkezine dün akşam füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 144 kişi de yaralandı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Dün Çernihiv'de meydana gelen korkunç terör saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın şehir merkezine düzenlediği saldırı sonucu 144 kişi yaralandı. Yaralılardan 15’i çocuk ve 15’i polis memuru" denildi.