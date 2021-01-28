AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yılın aralık ayında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasında sefer yapan ihracat trenlerinin başarıyla işletilmesinin ardından, Türkiye ile Rusya arasında blok ihracat trenlerin işletilmesine de başlanacak.

Bu kapsamda, Türkiye-Moskova arasında işletilecek blok ihracat treni, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun da katılmasının beklendiği törenle yarın Ankara Gar'dan yola çıkacak.

Tren, Gürcistan-Azerbaycan'dan geçerek Rusya Federasyonu'ndaki varış yeri Vorsino'ya (Moskova) kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yolu, 15 vagonuyla, 8 günde katedecek ve Türk ürünlerini Rusya'ya ulaştıracak.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün, BTK Demiryolu Hattı'nın etkinliğini ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırma çabalarının ürünü olan tren, 15 konteyner içerisindeki yurt içinde üretilen 3 bin 321 beyaz eşyayı taşıyacak.

Kara ve demir yolu kombine taşımacılık ile kapıdan kapıya teslim modeliyle yapılacak bu taşıma faaliyeti, ihracatçıların lojistik maliyetlerine ve zaman kazanmalarına önemli katkı sunacak.

TÜRKİYE-ÇİN İHRACAT TRENİ DE YARIN YOLA ÇIKACAK

Öte yandan Çin'in Xi'an şehrine gidecek yeni ihracat treni de Rusya'ya gidecek blok ihracat treninin ardından hareket edecek.

Tren, 7 bin 792 kilometre yol katedecek, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçmesinin ardından yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olması adına demir yolu yatırımlarının önemine işaret etti.

Karaismailoğlu, son 7 yılda bu alandaki yatırımların yüzde 14 arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenli, hızlı ve kolay ulaşımla ticaretin, üretimin ve ihracatın desteklenmesi hedefiyle bu yatırımları hayata geçiriyoruz. Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013 yılında yüzde 33 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 47'ye çıkartıldı. 2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak."