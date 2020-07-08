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Haberlerİş-YaşamRusya'ya ihracatta yüzde 32 artış
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Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatında artış

Türkiye'den yılın ilk yarısında Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 397 milyon 171 bin 987 dolara yükseldi.

yaş meyve sebze ihracatı
AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den Rusya'ya Ocak-Haziran 2020 döneminde 1 milyar 787 milyon 321 bin 219 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Rusya'ya bu dönemde yapılan ihracatta, yaş meyve sebze ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 397 milyon 171 bin 987 dolar karşılığında 507 bin 143 ton yaş meyve sebze ihraç edildi.

Türkiye'den geçen yılın ilk yarısında ise bu ülkeye 376 bin 213 ton yaş meyve sebze ihraç edilmiş, 300 milyon 777 bin 549 dolar kazanç sağlanmıştı.

Böylece, yılın ilk yarısında Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 35, değer bakımından yüzde 32 arttı.

Rusya'ya ihracatta, yaş meyve ve sebze ürünlerini 217 milyon 853 bin 941 dolarla otomotiv sanayi, 194 milyon 871 bin 372 dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

"YÜKSEK ORANLI ARTIŞ ÖZVERİLİ ÇALIŞMANIN SONUCU"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Rusya'ya yılın ilk yarısında yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 artarak, 1 milyar 787 milyon 321 bin 219 dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye'den Rusya'ya her zaman olduğu gibi bu dönemde de en fazla yaş meyve sebze ürünlerinin ihraç edildiğini vurgulayan Gürdoğan, Kovid-19 salgınına rağmen önceki yılın aynı dönemine göre yaşanan artışın, büyük ve özverili çalışmanın sonucu olduğunu aktardı.

Gürdoğan, Türk ihracatçılarının, ihracatı artış trendinde tuttuğunu belirterek şunları kaydetti:

"Birçok ülkenin Rusya Federasyonu'na ihracatı durma noktasına gelmesine rağmen Türk ihracatçıları yılmadan, büyük özveriyle gerekirse maliyetin altında, zararına dahi satış yaparak Rus müşterilerine destek olmuş ve ihracatı artış trendinde tutmuştur. Özellikle yaş meyve sebze ihracatımızdaki yüksek artışta en önemli etken, Rus tüketicilerin pandemi döneminde Türk ürünlerinin en güvenilir olduğunu görmesi ve tercih etmesi olmuştur. Bu durum da sektör ihracatında yüksek oranlı artışı getirmiştir."

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