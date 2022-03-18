Rusya'nın işgal girişimiyle beraber bu ülkeye uygulanmaya başlayan ekonomik yaptırımların hazırlığının kasım ayında başladığı bildirildi.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Hazine Bakanı Yellen, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmaya başlaması ile birlikte Şükran Günü öncesi Beyaz Saray'da kıdemli yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantıya istihbarat danışmanları, savunma yetkilileri ve diplomatlar katıldı.

WSJ'ye konuşan bir kaynak, Yellen bu toplantıda Avrupalı mevkidaşları ile görüşeceğini ve Rusya'ya verilecek ekonomik yanıt için hazırlıklara başlamaları için uyaracağını ifade etti ve Şükran Günü tatili sonrasında bu ekonomik yanıtın koordinasyonu için telefon görüşmelerine başladı.