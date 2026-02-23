Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya’da, yedinci kattan düşen çocuğu apartman görevlisi kurtardı | Dış Haberler

        Rusya’da, yedinci kattan düşen çocuğu apartman görevlisi kurtardı

        Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir binanın 7'nci katından aşağıya düşen çocuğu durumu fark eden apartman görevlisi, çocuğu havada yakalayarak kurtardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 13:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yedinci kattan düşen çocuğu havada yakaladı

        Rusya’nın St. Petersburg kentinde bulunan Petrogradskaya Caddesi üzerindeki bir binanın 7’nci katında bir çocuğun açık pencere önünde oyun oynadığı sırada camdan düştü.

        Bina girişinde duran Özbekistan uyruklu bina görevlisi çocuğun düştüğünü fark ederek 7’nci kattan aşağıya düşen çocuğu güçlükle tuttu.

        Çocuk kısa bir süre şok yaşadıktan sonra bina önüne gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında çocuğun bir bacağında kırık meydana geldiği açıklandı.

        Çocuğu kurtaran apartman görevlisinin kaburgası kırıldı

        Çocuğu kurtaran apartman görevlisi de ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan muayenelere göre apartman görevlisinin kaburgalarında kırık olduğu anlaşıldı. Sağlık durumu iyi olan apartman görevlisi Rusya’da kahraman ilan edilirken olay ülkede en çok konuşulan olay oldu.

        Olaydan yara almadan kurtulan çocuğun ise otizm hastası olduğu, babasının 1 yıl önce öldüğü, annesinin ise olay sırasında çalıştığı ve çocuğunu bu nedenle evde yalnız bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi

        Artvin'de yaşayan Asiye Sonbay'ın (73) yedikleri, nadir görülen ses tellerinin felç olması sonucu akciğerine kaçtı. Bu nedenle yaklaşık 1 ay yemek yiyemeyen ve 15 kilo veren Asiye Sonbay'ı, Antalya'da kulak burun boğaz uzmanı olan kızı Doç. Dr. Nevreste Didem Sonbay Yılmaz iyileştirdi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları