'Rüya Gibi' sürükleyici bölümüyle ilgiyle izlendi

SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan bölümüyle ilgiyle izlendi.

'Rüya Gibi', Total grubunda; 3.90 izlenme oranı, 10,41 izlenme payı, AB’de; 3,44 izlenme oranı, 9,93 izlenme payı, ABC1 ise 3,23 izlenme oranı, 8,40 izlenme payı elde ederek adını üst sıralara yazdırdı.

Dizi, sosyal medyada ise #RüyaGibi etiketiyle 4 saat 30 dakika X’in TT listesinde yer alarak sayısız beğeni ve paylaşım aldı. Uğur Güneş’in canlandırdığı Emir karakteri ise yaklaşık 5 saat TT listesinde yer alarak gündeme oturdu.

'RÜYA GİBİ’NİN 5'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde Tarık’ın, Hanımeli Kuaförü’nün tapusunda adı yazan Ela’nın hastanede yattığını öğrenmesi olayların seyrini değiştirdi. Tarık, Çiğdem’e kuaförü nasıl satın aldığının hesabını sorarken Komiser Efe, Çiğdem’i sorguya aldı. Efe ve Çiğdem’in yakınlaşmaya başladığı bölümde ikilinin güven testi oynadığı anlar beğeni topladı.

Çido ve Efe’nin güven oyunu; Pelin’in zehirlediği Ela’nın durumu kritikleşmeye başlayınca Emir, Boris’in yüklü miktardaki payını kullanarak Çiğdem’e yardım etti. Ela’nın ameliyatı için yurt dışından doktor getirten Emir, Ela’nın hayatını kurtarmayı başardı. Aydan’ın, Emir hakkındaki fikirleri yaşanan sevinçli gelişme ile değişmeye başladı. Ela’ya çarpıp kaçan Sezen’in sevgilisi Berk’i yakalayan Emir, annesi Pelin’e götürerek oğlunun teslim olmasını istedi. Boris ile işbirliği yapan Pelin, Berk’i kurtarmak için hazırladığı sahte evrakla Emir’i tehdit etti. Kaza görüntüleriyle de oynayan Pelin’in, Ela’ya çarpan kişinin Sezen olduğunu söylemesi izleyenleri şoke etti. Aydan’ı korumak isteyen Emir, planlarını değiştirdi. Sürükleyici bölümde Emir, Ela için harcadığı Boris’in parasını yerine koymak için Aydan’dan kalan borcunu bir günde ödemesini istedi. Hanımeli Kuaförü’nün açılışına özel olarak hazırlanan Aydan, Çiğdem ve Fiko borcu kapatabilmek için kolları sıvadılar. Bu sırada Aydan’ın patronunu öğrenmeye çalışan Tarık, Hanımeli Kuaförü’nü takibe başladı. Kuaförün elektrik sayacında gizlice arıza çıkarttıran Tarık, kuaförün parayı tamamlayamadan paydos etmesine neden oldu.

REKLAM Emir, Aydan’dan tüm borçlarını ödemesini istedi; Ela’nın ölmediğini öğrenen Pelin, Çiğdem’e yardım eden kişiyi bulmaya çalıştı. Pelin’in; Aydan, Çiğdem ve Fiko’yu evine iş bahanesiyle çağırması heyecanı doruğa taşıdı. Bölümün final sahnesinde ise Hanımeli Kuaförü’ne gelen Emir’in peşinden gizlice kuaföre giren Tarık paraların bulunduğu depoya kadar indi. Nefeslerin tutulduğu sahnede, elektrik arızası nedeniyle dumanlar içinde kalan kuaförde Emir’in, Tarık’ı görmesi merak uyandırdı. İşte geceye damga vuran final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI TARIK ÖLDÜ MÜ? Dizinin yeni bölüm tanıtımında depoya kadar inen Tarık’ı, Emir etkisiz hale getirirken, Aydan, Çiğdem ve Fiko, Pelin’i tanımaya başlıyor. Çiğdem ve Efe arasında yaşanacaklar merak konusu olurken Emir, arabanın bagajında yatan Tarık için adamlarına “Gömün” talimatını veriyor. Tarık için kazılan mezarın ekrana geldiği tanıtımda Aydan, Emir’in Tarık’ı öldürdüğünden şüpheleniyor.