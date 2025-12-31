Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi' sürükleyici bölümüyle ilgiyle izlendi

        'Rüya Gibi' sürükleyici bölümüyle ilgiyle izlendi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi' 5'inci bölümüyle ekranlara geldi. Dizi, sosyal medyada ise 4 saat 30 dakika X'in TT listesinde yer alarak sayısız beğeni ve paylaşım aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 12:45 Güncelleme: 31.12.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlgiyle izlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan bölümüyle ilgiyle izlendi.

        'Rüya Gibi', Total grubunda; 3.90 izlenme oranı, 10,41 izlenme payı, AB’de; 3,44 izlenme oranı, 9,93 izlenme payı, ABC1 ise 3,23 izlenme oranı, 8,40 izlenme payı elde ederek adını üst sıralara yazdırdı.

        Dizi, sosyal medyada ise #RüyaGibi etiketiyle 4 saat 30 dakika X’in TT listesinde yer alarak sayısız beğeni ve paylaşım aldı. Uğur Güneş’in canlandırdığı Emir karakteri ise yaklaşık 5 saat TT listesinde yer alarak gündeme oturdu.

        'RÜYA GİBİ’NİN 5'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde Tarık’ın, Hanımeli Kuaförü’nün tapusunda adı yazan Ela’nın hastanede yattığını öğrenmesi olayların seyrini değiştirdi. Tarık, Çiğdem’e kuaförü nasıl satın aldığının hesabını sorarken Komiser Efe, Çiğdem’i sorguya aldı. Efe ve Çiğdem’in yakınlaşmaya başladığı bölümde ikilinin güven testi oynadığı anlar beğeni topladı.

        Çido ve Efe’nin güven oyunu;

        Pelin’in zehirlediği Ela’nın durumu kritikleşmeye başlayınca Emir, Boris’in yüklü miktardaki payını kullanarak Çiğdem’e yardım etti. Ela’nın ameliyatı için yurt dışından doktor getirten Emir, Ela’nın hayatını kurtarmayı başardı. Aydan’ın, Emir hakkındaki fikirleri yaşanan sevinçli gelişme ile değişmeye başladı. Ela’ya çarpıp kaçan Sezen’in sevgilisi Berk’i yakalayan Emir, annesi Pelin’e götürerek oğlunun teslim olmasını istedi. Boris ile işbirliği yapan Pelin, Berk’i kurtarmak için hazırladığı sahte evrakla Emir’i tehdit etti. Kaza görüntüleriyle de oynayan Pelin’in, Ela’ya çarpan kişinin Sezen olduğunu söylemesi izleyenleri şoke etti. Aydan’ı korumak isteyen Emir, planlarını değiştirdi. Sürükleyici bölümde Emir, Ela için harcadığı Boris’in parasını yerine koymak için Aydan’dan kalan borcunu bir günde ödemesini istedi. Hanımeli Kuaförü’nün açılışına özel olarak hazırlanan Aydan, Çiğdem ve Fiko borcu kapatabilmek için kolları sıvadılar. Bu sırada Aydan’ın patronunu öğrenmeye çalışan Tarık, Hanımeli Kuaförü’nü takibe başladı. Kuaförün elektrik sayacında gizlice arıza çıkarttıran Tarık, kuaförün parayı tamamlayamadan paydos etmesine neden oldu.

        REKLAM

        Emir, Aydan’dan tüm borçlarını ödemesini istedi;

        Ela’nın ölmediğini öğrenen Pelin, Çiğdem’e yardım eden kişiyi bulmaya çalıştı. Pelin’in; Aydan, Çiğdem ve Fiko’yu evine iş bahanesiyle çağırması heyecanı doruğa taşıdı. Bölümün final sahnesinde ise Hanımeli Kuaförü’ne gelen Emir’in peşinden gizlice kuaföre giren Tarık paraların bulunduğu depoya kadar indi. Nefeslerin tutulduğu sahnede, elektrik arızası nedeniyle dumanlar içinde kalan kuaförde Emir’in, Tarık’ı görmesi merak uyandırdı.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        TARIK ÖLDÜ MÜ?

        Dizinin yeni bölüm tanıtımında depoya kadar inen Tarık’ı, Emir etkisiz hale getirirken, Aydan, Çiğdem ve Fiko, Pelin’i tanımaya başlıyor. Çiğdem ve Efe arasında yaşanacaklar merak konusu olurken Emir, arabanın bagajında yatan Tarık için adamlarına “Gömün” talimatını veriyor. Tarık için kazılan mezarın ekrana geldiği tanıtımda Aydan, Emir’in Tarık’ı öldürdüğünden şüpheleniyor.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        İşte 'Rüya Gibi’nin 6'ncı bölüm tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üvey babasının annesini öldürdüğü Rojbin, 2 kardeşine vasi oldu

        ANTALYA'da 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) tabancayla vurup öldüren Abdullah Poyraz'ın (56) yargılandığı davanın duruşmasında, üvey babasından şikayetçi olan Rojbin A., devlet korumasındaki 2 kardeşine vasi atandı. (DHA)

        #rüya gibi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Artvin'de çığ! 3 çoban aranıyor!
        Artvin'de çığ! 3 çoban aranıyor!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        İsrail 2025'te çok sayıda suikast düzenledi
        İsrail 2025'te çok sayıda suikast düzenledi
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?