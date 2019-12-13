Rüyalarımızda hep manevi şeyler görmeyebiliriz. Bazen herhangi bir eşya veya nesne görebiliriz. Bu nesnelerinde bir anlamı vardır. Mesela "rüyada acur görmek" bunun bile bir anlamı vardır. Merak ediyorsanız işte anlamı...

Rüyada Acur Görmek:

Eğer rüyanızda mevsiminde taze bir acur görmek güzel şeylere delalettir. Çevrenizden hoş sözler duyacaksınızdır. İnsanlar ayrıca sizin hakkınızda iyi şeyler konuşacak ve bu konuşulanlardan siz de haberdar olacaksınız. Kulağınıza gelen şeyler sizi mutlu edecek. Bir başka yoruma göre; rüyada acur gören kişiye yakın zamanda iyi bir haber geleceğine işarettir. Bu haber yine sizi mutlu edecek.

Rüyada acur görmek malınız için sermaye bulmaya işarettir. Ya da almayı planladığınız bir mal için parayı bulacağınıza delalettir.

Acur Nedir?

Acur, halk arasında çok duyduğumuz salatalığa benzeyen meyvedir. Hıyar çeşidi gibi görünse de gerçekte bir kavun türüdür.