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Rüyada afet görmek ne anlama gelir? Rüyada doğal afet görmenin anlamı nedir?

Depremler insanlar için en tehlikeli doğal afetlerden biridir. Rüyada deprem görmek oldukça korkutucu olabilir. Rüyada bir yerin afete uğradığını görmek, orada yaşanacak musibetlere ve işlerin bir süre aksamaya delalet eder. Rüyada afet görmek ne anlama gelir? Bir kimse rüyada oturduğu yerin sallandığını görürse ya da sel, heyelan, salgın hastalık, yangın ve benzeri afetlerden etkilendiğini görse; dini vecibelerini yerine getirmediği için büyük bir günah işleyeceğine veya iş hayatında yapacağı hatalardan dolayı maddi zarara uğrayacağına işarettir.

Rüyada Afet Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Doğal Afet Görmenin Anlamı Nedir?
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Rüyada deprem görmek pek çok şeye işaret eder. Rüyada deprem görmek iş hayatınızda zorluklarla karşılaşacağınıza delalettir. Bu aynı zamanda devletler arası savaşın başladığını da gösterir. Rüyada deprem görmek üzüntüye, kayıplara ve iflasa işaret eder, deprem rüyaları korku ve şiddete işarettir. Rüyada deprem görmek ya da deprem olduğunu hissetmek, rüya sahibinin hayatında yakın zamanda değişiklikler olacağına delalettir.

Bir kimsenin rüyasında deprem olduğunu görmesi; sorun çıkacağına işaret eder. Rüyada gördüğümüz depremin şiddetine göre bazen hastalık ve açlığın geleceği olarak tabir edilir. Bazı rüya yorumcuları depremi hayırlı bir rüya olarak yorumlamaktadır. Rüyada deprem veya depremi yaşamak o yerdeki iş hayatına ve geçim yolunda oluşacak canlılığa işaret eder. Rüyayı görenin hayatını iyi bir şekilde devam ettireceğine ve iyi bir ilerleme kaydedeceğine, rüyayı görenin para kazanacağına tabir olunur.

Rüyada Doğal Afet Görmenin Anlamı Nedir?

Rüyada bir şehrin veya köyün sular altında kaldığı görülmesi bu büyük bir talihsizliğe neden olacak bir kazanın işaretidir. Rüyada sel tarafından sürüklenen insanları görmek, ağır kayıplara ve hayatı hüzünlü ve anlamsız hale getiren derin bir çaresizliğe işarettir. Geniş bir alanı sular altında bıraktığını görmek, uzun bir mücadeleden sonra elde edilen bolluğa ve rahata işarettir. Rüyada doğal afet görmenin anlamı nedir? Rüyada tufan görmek, büyük ve güçlü bir düşmana, zalim, despotik bir hükümdara, büyük fitne ve kargaşaya veya savaştan galip çıkan bir orduya işarettir.

Bazen de rüyada sel baskınına uğramak bir düşmanın saldırısına uğramaya, yağmura, yanlış veya asılsız sözlere delalet eder. Bazen rüyada görülen sel, rüya tabircilerine göre zorluk, darlık, çetin yol ve belalara delalet eder. Rüya sahibinin rüyasında sel olduğunu görmesi, aile bireyleri arasında anlaşmazlıkların ve tatsızlıkların çıkacağına işaret eder. Rüyada mevsimsiz sel görmek, sel yönünden gelen fitne ve kargaşaya işarettir. Rüyada selden kaçtığını görmek, bir düşmandan büyük güçlüklerle kurtulmaya işarettir.

Rüyada kış mevsiminde sel görmek, beceriksiz, kaba ve cahil, fitne ve anarşiye yol açan kötü bir topluma işaret eder. Sel sularında yüzerek karaya ulaştığınızı görmek, zalim hükümdardan kurtulmaya işarettir.

Rüyada Doğal Afetin Ortasında Kalmak

Rüya tabircilerine göre evinizin selin ortasında kalması, evdeki aile üyelerinden birinin hüzünlü günler geçireceğine, aile içinde huzursuzluk ve hastalıkların çıkacağına işaret eder. Bu rüya sahibinin boşanma ve anlaşmazlıklar yaşayabileceğine de tabir edilir. Rüyada doğal afetin ortasında kalmak rüyada bir yerleşim yerine selin girdiğini görmek, selin geldiği bölgede veba veya kolera gibi bir hastalık varsa veya selin kanlı ve bulutlu olması halinde, o yerleşim yerinde de hastalığın ortaya çıkacağına işaret eder. Sel suları ile boğuştuğunu görmek, düşmanla savaştığına işarettir. Rüyada sel sularının binaları ve temelleri yıktığını görmek, devlet görevlilerinin zulmüne işaret eder. Rüyada taşmayan ve zararsız sel sularında olduğunuzu veya içtiğinizi görmek, hayırlı bir yaşama ve bol rızka işaret eder.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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