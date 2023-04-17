Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada Beyaz Havlu Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kağıt Beyaz Havlu Görmenin Anlamı Nedir?
ABONE OL

Rüyada beyaz havlu görmek ne anlama gelir? Rüyada kağıt beyaz havlu görmenin anlamı nedir?

Rüyalar, rüya âlimleri tarafından yorumlanmaktadır. Birbirinden farklı anlama gelen rüyalar olduğu gibi aynı anlama gelen rüyalar da görülmektedir. Bir rüyanın en doğru şekilde yorumlanması için rüyayı gören kişinin rüya hakkındaki detaylara hâkim olması gerekir. Eğer rüyada havlu görüldüyse bu havlu hangi renk, şekli nasıldı gibi detaylar önemlidir. Rüyada beyaz havlu görmek ne anlama gelir merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız rüya yorumlarına gelin birlikte bakalım.

Rüyada Beyaz Havlu Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kağıt Beyaz Havlu Görmenin Anlamı Nedir?
HABERTURK.COM

Rüyada beyaz görmek hayırla yorumlanırken rüyada beyaz havlu görmek farklı anlamlara gelmektedir. Rüyada beyaz havlu görmek; rüyayı gören kişi yaşadığı sıkıntılardan tatlı dili, güler yüzüyle kurtulur şeklinde ifade edilir.

Rüyada Beyaz Havlu Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada beyaz havlu görmek, rüyayı gören kişinin birtakım sıkıntılar yaşayacağına işarettir. Rüya sahibi yaşadığı tüm sıkıntılara nezaketi, tatlı diliyle son verir. Kişi sakinliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeker şeklinde yorumlanır. Rüya âlimlerine göre bu rüyayı gören kişi sakin bir kişiliğe sahiptir. Üzerinde bulunan kötü enerjiyi zaman içinde pozitif enerjiye çevirerek çevresine neşe saçar. Rüya sahibi dost canlısı, sevgi dolu bir kişidir şeklinde yorumlanır.

Rüyada beyaz havlu görmek, kişinin parasal anlamda çok iyi duruma geleceğine delalet olur. Rüya sahibi iş hayatında yaptığı çalışmaların sonucunu güzel bir şekilde alır. Kişi başarısıyla kazancını arttırır. Rüyada beyaz havlu gören kişi yaşadığı sorunlar sebebiyle hayattan beklentilerine son verir. Fakat yaşadığı bazı olaylar neticesinde tekrar eski hayat dolu enerjisine geri döner şeklinde tabir olur.

Rüyada Kağıt Beyaz Havlu Görmek

Rüyada kağıt beyaz havlu görmek sık görülen rüyalar arasındadır. Rüyada görülen kağıt beyaz havlu rüya âlimleri tarafından olumlu anlama gelecek şekilde yorumlanır. Bu rüyanın hayırlara vesile olacağına delalet edilir. Rüyayı gören kişi en yakın zamanda sıkıntılardan kurtularak yüzünün gülümsemesine sebep olacak gelişmeler yaşar şeklinde yorumlanır.

Rüyada görülen kağıt beyaz havlu rüya sahibinin gireceği sınavlardan başarı elde eder ve iyi sonuç alır şeklinde delalet olur. Rüyayı gören kişi iyi bir kariyer elde edeceği yola çıkar; çalışma hayatında hiçbir zaman para sıkıntısı çekmez ve işleri her zaman yolunda gider.

Farklı rüya âlimlerine göre ise; kişinin maddi anlamda zorluk yaşayacağına işarettir. Rüya sahibi çevresinden destek alamaz ve işleri zaman geçtikçe daha kötü hale gelir. Bazı rüya yorumlarında ise bu rüyanın sıkıntılardan kurtulup ferahlığa kavuşmak olarak ifade edildiği görülür.

Rüyada kağıt havlu görmek, kişinin hayırlı olmayan işlerden elini çekerek daha güzel işlere yöneleceğine delalet edilir. Hayırlı işler yapan rüya sahibi sorunlarından kurtularak önemli başarılara imza atar.

Rüyada Beyaz Havlu ile Yüzünü Silmek

Rüyada beyaz havlu ile yüzünü silmek, kişinin yaşadığı sıkıntılardan en kısa sürede kurtulacağına delalet olur. Kişinin işlerinde başarı elde edeceğine yorumlanır. Rüya sahibinin bir süredir yoğun olan işleri hafifleyerek rahat bir nefes almasına fırsat oluşur.

Rüyada Beyaz Havlu Almak

Rüyada beyaz havlu almak, rüya âlimleri tarafından pişmanlık olarak ifade edilir. Rüya sahibi herhangi bir konu hakkında pişmanlık duyar ve sıkıntıya düşer. Kişi pişmanlık duygusuyla hata yaptığının farkına varır. Rüya sahibi kalbini kırdığı kişiden özür diler, onun gönlünü alır şeklinde yorumlanır.

Rüyada Beyaz Havlu Hediye Etmek

Rüyada beyaz havlu hediye etmek, hayırlı işler olarak yorumlanır. Bazı kişilerle yapılan işlerin hayırla sonuçlanacağına delalet olur. Bazı rüya yorumcularına göre bu rüya kısmet olarak delalet edilir. Rüya sahibi yakın zamanda evlilik için önemli adımlar atar.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı
YAŞAM Trabzon'da nefes kesen manzara! Adeta maviye boyandı
Tunceli'de yaban keçileri kara yolunda görüntülendi
YAŞAM Tunceli'de yaban keçileri kara yolunda görüntülendi
20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
YAŞAM 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
Bahçesinde kitap okurken göz göze geldi... Neye uğradığını şaşırdı
YAŞAM Bahçesinde kitap okurken göz göze geldi... Neye ...
Bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor
YAŞAM Bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor
Dışarıda sipariş vermeden önce bunlara dikkat edin!
YAŞAM Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gerekenler!
Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor
YAŞAM Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf ...
4 asırlık ahşap camideki 5.19'u gösteren saatin sırrı çözülemedi
YAŞAM 4 asırlık ahşap camideki 5.19'u gösteren saatin sırrı ...
İzmir'deki 'Gavur Mahallesi' sergisi vandalların hedefi oldu
YAŞAM Ahmet Güneştekin’in Gavur Mahallesi vandalların ...
Her biri için 5 saniye süreniz var! Bulanların IQ'su Einstein ile yarışır! Zekanızı test etmenin eğlenceli yolu - Zeka testi
YAŞAM Her biri için 5 saniye süreniz var! Farklı olanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.