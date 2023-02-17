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Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem görmek neye işaret?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra enkaz çalışmaları halen sürdürülüyor. Tüm Türkiye'nin yasta olduğu şu günlerde rüyada deprem görmenin anlamı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilinçaltı ya da gayb rüya tabirleri olarak ikiye ayrılan konu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

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  • Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem görmek neye işaret?

    Bilinçaltına yerleşen ve korkuya sebep olan deprem rüyaları Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle vatandaşların gündemine girdi. Peki, rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem görmek neye işaret? İşte merak edilen soruların yanıtları...
  • Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem görmek neye işaret?

    RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK NE DEMEK?

    İbn-i Sîrîn Hazretlerinin tabirine göre rüyada deprem olduğunu ve evin sallandığını görmek; depremin şiddetine ağlı olarak bölge halkına söz sahibi birisi tarafından sıkıntı ve bela geleceğine işarettir. Kimi zamanda deprem, keder, zarar ve işlerin iflasına delalettir. Rüyada deprem olduğunu görmek korku ve şiddete de işarettir.
  • Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem görmek neye işaret?

    RÜYADA DEPREMİ HİSSETMEK NE ANLAMA GELİR?

    Rüyada deprem olduğunu hissetmek, yakın zaman içerisinde beklediğiniz bazı haberleri zamanında alamayacağınız anlamına gelir. Muhtemelen uzun süredir beklediğiniz haberleri almanız için biraz daha süreye ihtiyacınız vardır.
  • Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem görmek neye işaret?

    RÜYADA EVİNİN YIKILMASINI GÖRMEK

    Rüyada depremde evin yıkıldığını görmek, yakın zamanda yakınlarınızdan birinden hayırlı bir haber alacağınızı gösterebilir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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