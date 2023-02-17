RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK NE DEMEK?

İbn-i Sîrîn Hazretlerinin tabirine göre rüyada deprem olduğunu ve evin sallandığını görmek; depremin şiddetine ağlı olarak bölge halkına söz sahibi birisi tarafından sıkıntı ve bela geleceğine işarettir. Kimi zamanda deprem, keder, zarar ve işlerin iflasına delalettir. Rüyada deprem olduğunu görmek korku ve şiddete de işarettir.